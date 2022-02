La actriz Gaby Goldsmith está de luto tras sufrir la más dura perdida La intérprete de telenovelas como María Mercedes o Destilando amor atraviesa un difícil momento de su vida tras el fallecimiento de su querida mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del arte y el espectáculo en México vuelve a sufrir un duro golpe tras la pérdida de otra de sus grandes damas: María del Carmen Guasch. Se trata de la mamá de otra reconocida actriz, Gaby Goldsmith, quien desde sus redes sociales ha ido informando del estado de salud de su progenitora en los dos últimos meses. A comienzos de diciembre, la intérprete de historias como Simplemente María, Destilando amor o Siempre te amaré, daba a conocer el ingreso hospitalario de Doña María del Carmen. A pesar de los avances que parecía que estaba haciendo, finalmente no pudo superarlo y fallecía a los 90 años tal y como informa el comunicado oficial. "Una mujer de grandes talentos, trayectoria de éxitos y colmada de valores y amor. Abrazamos con cariño a la familia y lamentamos su pérdida. El homenaje para la Sra. Guasch será en Gayosso de Sullivan", apunta el comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hija Gaby ha estado a su lado en todo momento siendo uno de sus grandes pilares y apoyos. Hasta la publicación de esta nota, la también política, quien dejó aparcado su trabajo como actriz para convertirse en precandidata de la diputación federal por el partido MORENA, no ha hecho ningún comentario sobre la triste noticia. Gaby Goldsmith Gaby Goldsmith | Credit: IG/Gaby Goldsmith Todo el amor y cariño para la familia. Que en Paz Descanse, Doña María del Carmen.

