¿Fue abuso de poder que Sergio Mayer trasladara a su hija en el apogeo de la pandemia de coronavirus? Sergio Mayer hace frente a la polémica ocasionada por el traslado de su hija Antonia durante la pandemia por coronavirus. El actor detalla todo lo ocurrido. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ante la preocupación de tener a su hija Antonia en Estados Unidos con la pandemia de coronavirus desbordada, Sergio Mayer la trasladó a México. Ante el impedimento para cruzar al país vecino, vía Tijuana, y que su primogénita no pudiera viajar sola por tener 13 años de edad, el actor solicitó apoyo de diversas instancias oficiales. Sin embargo, esa acción le trajo una serie de críticas al considerar que utilizó su cargo como diputado federal. “Se empiezan a complicar las cosas; así me comunico con la cancillería [mexicana], quienes me ponen en contacto con el cónsul general de San Diego”, explicó Mayer a People en Español. “Digas lo que digas, hagas lo que hagas, siempre va a haber críticas. Lo que no se vale es desacreditar el trabajo que hizo la cancillería y el consulado. Hice los trámites como cualquier mexicano y tuve la respuesta como debe que ser”. Image zoom RELACIONADO: Sergio Mayer se defiende tras las críticas en contra de su trabajo como legislador Respecto a la polémica suscitada porque, a su llegada, la chica no tenía protección alguna, contra el COVID-19, el también productor explicó cuál fue la situación. “Cuando salió de San Diego y cruzó migración, la gente que venía con ella no le trajo, ni le dio la protección”, explicó. “Cuando la recibí acá [en México], evidentemente, le puse su tapabocas y la desinfecté”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la crisis ocasionada por el coronavirus en México, muchos personajes públicos se pronunciaron por la falta de acciones de su presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, Sergio Mayer hizo un llamado directo, “como padre”, “ciudadano” y “diputado federal”, al mandatario para hacer frente a la pandemia. “Tengo la obligación, siempre, de cuidar a la ciudadanía que votó por nosotros y que estamos representando, y por eso tomé esa decisión de hacerle ver al presidente que estaba poniendo en riesgo su salud y que eso no era bueno para los mexicanos”, explicó. “México no iba a estar exento de que tuviéramos el contagio y teníamos que cuidarnos, y empezar a armar un plan contingente”. Advertisement

