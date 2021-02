Close

La abuelita de Thalía ya está fuera del asilo Luego de 37 días de espera, Eva Mange, abuelita de Thalía, ha regresado al hogar de su nieta Laura Zapata. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de la denuncia por parte de Thalía y Laura Zapata sobre las malas condiciones en las que vivía Eva Mange, abuela de ambas, en el asilo de lujo donde residía, la segunda comenzó el proceso correspondiente para sacar a la señora del lugar. Tras algunas semanas de enfrentamiento contra las autoridades del centro de retiro, se logró conseguir la salida definitiva sin poner en riesgo su salud. La intérprete de Bruna Mendoza en la telenovela El bienamado se ha encargado de dar reporte público, mediante sus redes sociales, acerca de todo lo ocurrido con su familiar. En esta ocasión no fue la excepción y reportó que tras salir de la residencia de adultos mayores, Mange fue llevada a un hospital privado de la Ciudad de México para recibir atención médica y un chequeo general sobre su condición. "Les informo que hicimos una parada técnica en el Hospital Ángeles de las Lomas, para conocer a ciencia cierta el estado de salud de mi abuelita Doña Eva Mange Márquez", explicó Zapata en un comunicado que dio a conocer en sus redes sociales. "Lamentando saber que el resumen clínico entregado en el alta del asilo, es completamente erróneo, ya que presenta complicaciones no graves de las que jamás se dieron cuenta en el lugar". Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la actriz, se tomó esa decisión ante el descubrimiento de las doctoras que la acompañaban a su salida, de algunas irregularidades en su salud. Después del mencionado examen, Eva Mange recibió la autorización para ir a casa con su nieta. "Les informó que estará bajo mi cuidado para que su salud se restablezca al 100", advirtió Laura Zapata.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La abuelita de Thalía ya está fuera del asilo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.