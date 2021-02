Close

Abuelita de Belinda está "muy delicada de salud" Se dio a conocer que Juana Moreno, la abuelita de Belinda, fue ingresada a un hospital en España, donde reside, reportan que presenta graves problemas de salud. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las condiciones de salud en la familia de Belinda se han convertido en motivo de preocupación. Su abuela, Juana Moreno, fue hospitalizada en Madrid, España, donde reside. Fue la madre de la cantante, Belinda Schull, quien dio a conocer la preocupación que le embarga, e incluso, solicitó oración a los fanáticos. "En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud, les pido una oración de sanidad por ella", escribió Schull en una de sus historias de Instagram. La mujer también dio a conocer una imagen donde se ven dos pares de manos entrelazadas, que parecieran ser las de Moreno, y Schull. Por el momento, no se han mencionado las razones por las que señora de 87 años tuvo que ser llevada a una clínica. "No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti", escribió para acompañar la imagen "Esta batalla la vamos a ganar". Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El año pasado, la intérprete de "Amor a primera vista" había revelado que "nana", como le dice cariñosamente a su abuelita, tenía enfisema pulmonar debido a que a fumado toda su vida; lo cual, sumado a su edad, la colocan en una posición vulnerable ante la pandemia por coronavirus que se vive en el mundo, particularmente, en este país que ha sido uno de los más afectados. Image zoom Si bien, hasta el momento Belinda no se ha pronunciado al respecto. Los internautas han estado muy activos enviándole muestras de cariño, mensajes de apoyo y bueno deseos por la salud de Juana Moreno.

