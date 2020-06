Doña Rosa, la abuela de Chiquis Rivera, habla de la crisis matrimonial de su nieta Doña Rosa —la madre de la fallecida Diva de la Banda Jenni Rivera y abuela de Chiquis Rivera— habló sobre la crisis que enfrenta Chiquis en su matrimonio con Lorenzo Méndez. Además, abrió su corazón sobre su propia lucha contra el cáncer de seno. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Doña Rosa Rivera habló con Azucena Cierco, de Al rojo vivo (Telemundo), sobre la crisis matrimonial de su nieta Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. "Ese tema solo ellos lo pueden arreglar. En un matrimonio no tienen que ser tres, tienen que ser dos. Todo se arregla en el matrimonio. El primer año es el más difícil, pero ellos van a salir adelante", dijo la madre de la fallecida Diva de la Banda. Al preguntarle si Chiquis la había llamado a pedirle consejos sobre su vida amorosa, la abuela aseguró: "Ella sabe que yo no me voy a meter". Image zoom Instagram Chiquis Rivera La matriarca de la familia Rivera también abrió su corazón sobre su lucha contra el cáncer de seno y cómo logró sobrepasar esta enfermedad. "Fue en el pecho izquierdo, entonces gracias a Dios era de etapa dos", dijo sobre el tumor que le extirparon. "Yo nunca tuve miedo. Yo confié todo el tiempo en el Señor, yo no tuve miedo de que me voy a morir". "Me operaron, me lo quitaron. Luego no me cerró, me pusieron piel de la espalda y ya me comenzó a cerrar bien y me hicieron implantes", añadió. También confesó que fue difícil ver que se le caía el pelo. "Ni me quería ver en el espejo", confiesa Rosa, quien se sometió a quimioterapia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosa Rivera dice que sus hijos la apoyaron durante la enfermedad, en especial su hijo Gustavo Rivera, quien se fue a vivir con ella durante esta etapa de recuperación. Después de vencer esta dolencia, dice que va a cárceles de mujeres en Tijuana, Tecate y Ensenada para ayudar a otras víctimas de cáncer de seno. También ayuda monetariamente a personas de bajos recursos que viven en albergues.

