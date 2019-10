Glamour, estrellas, familia y muchas sorpresas: así empieza el Festival People en Español Te contamos todo lo que puedes hacen en nuestro gran evento en Nueva York. By Joaquim Utset ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La primera persona en la cola para entrar al Festival People en Español que se puso en marcha este sábado en Nueva York llegó a eso de las 6 a.m. Detrás de ella se fue formando con el paso del tiempo una larga fila de fans que cuando se abrieron las puertas del The Armory Track, en el barrio de Washington Heights, se quedaron maravillados con las estrellas, las actuaciones y las actividades que les ofrecerá hoy y el domingo. “Me parece maravilloso”, dijo Rose Gerullón, de 21 años, al poco de entrar al enorme recinto en del Alto Manhattan que hace este año acoge el Festival. Acompañada de su hija de 1 año y su mamá Rose, de 50, señaló que su objetivo es ver a la presentadora Francisca Lachapel, dominicana como ella y una de las muchas estrellas que podrán ver quienes se acerquen a Festival. Además de celebridades como William Levy, Carmen Villalobos o Ivy Queen, los asistentes pueden disfrutar de una amplia lista de actividades presentadas por Coca-Cola, Somos, Facebook, Macy’s, Univision, The Home Depot, Nickelodeon, Hispanic Federation y Planned Parenthood. En su actividad, Coca-Cola literalmente ha construido una casa –Casa Coca-Cola– con, entre otras cosas, su patio con mesas y sillas para jugar a dominó y un mostrador en el disfrutar de muestras de los productos de la famosa marca de bebidas. Image zoom Sandra Torres no dudó en retratarse en la actividad de Univision con el parche de Catalina Creel, la villana de Cuna de lobos, la próxima serie de la cadena que se estrena el 13 de octubre. “No me gusta ser tan villana, pero de vez en cuando sí”, admitió con una sonrisa la médico de 65 años de origen dominicano, quien fue fan de la versión original protagonizada por la inolvidable María Rubio. Además de retratarse como los protagonistas de la nueva serie, Univision también ofrece una piscina de bolas que está haciendo la delicia de los más pequeños. En la actividad de Macy’s, Stefany Encarnación, de 17 años, aprovechó la presencia de expertas maquilladoras para retocarse y retratarse en un glamuroso columpio como toda una estrella. “Fue muy divertido”, dijo la joven de 17 años. “Todo está muy bien hecho, muy moderno. Quiero ir a todas las actividades”. Image zoom En la de Somos, un red de médicos, se puede hacer ejercicio para demostrar cuán saludable está uno y registrarse en su app, MiSomos, para tener acceso a sus servicios de salud y participar en actividades preventivas. Image zoom The Home Depot literalmente ha montado una espectacular sala, con hogar de leña incluido, en medio del Armory en la que los asistentes pueden fotografiarse, admirar los muebles y hacer las consultas pertinentes. Image zoom Martiridad Heredia no se perdió la oportunidad de acercarse a la actividad de Facebook, en la que a sus 80 años grabó un GIF bailando más ágil que una jovencita. “No bebo, ni fumo, ni nada”, señaló para explicar su buen estado de forma. “Me encanta todo esto, todo el mundo está tan amable”. Image zoom Los niños arrastraban a sus padres hacia la actividad de Nickelodeon, que ha construido una réplica de la boda de los Casagrande, la familia hispana que protagoniza su nueva serie animada, un spin-off de la exitosa The Loud House. Los pequeños podían participar en varios juegos para ganarse productos relacionados con The Casagrandes, que se estrena este 14 de octubre. Image zoom En la actividad de People en Español, Carmen Hernández aprovechó para protagonizar su propia portada de la revista. La dominicana de 48 años residente de Brooklyn se retrató como toda una profesional del mundo del espectáculo. ¿Con qué estrella quisiera compartir una sesión de fotos para People en Español? “Francisca Lachapel. Me encanta, es un ejemplo para la juventud. Es humilde, cariñosa, tiene muchas cosas lindas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Fuera del glamour y el entretenimiento, Hispanic Federation ofrece en su actividad asesoría sobre cómo registrarse para votar, hacerse ciudadanos, además de animar a la comunidad a participar en el Censo del año que viene porque, como dice el lema de Festival, “Juntos somos más”. Advertisement EDIT POST

