Abogados de Ricardo Crespo apelan su condena de 19 años de cárcel por abusar sexualmente a su hija Los abogados del actor Ricardo Crespo han presentado una apelación por, según ellos, la "excesiva" condena de 19 años a la que fue sentenciado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricardo Crespo Credit: IG Ricardo Crespo Los abogados del actor Ricardo Crespo han presentado una apelación por, según ellos, la "excesiva" condena de 19 años a la que fue sentenciado tras ser condenado por abusar sexualmente de su hija desde sus cinco a 14 años de edad. "Ahí todos los elementos se encontraron favorables para la víctima [Valentina Crespo] y por eso [Ricardo] lleva el proceso por un año; después de este tiempo el juez lo vinculó y le dictó sentencia por 19 años", dijo al diario El Universal el jurista Edson Durán, que no representa a Crespo pero ha seguido su caso. "Si la apelación a la sentencia no le es favorable, ahora viene el siguiente recurso que es ampararse ante el recurso de apelación de la sentencia y si el mismo amparo sale negativo para Crespo, ahí la sentencia queda firme que es la de los 19 años", sostuvo. Ricardo Crespo Credit: Facebook Durán explicó que el equipo de abogados de Crespo tendrá "que ofrecer medios de prueba para desacreditar lo que se les imputa, si en dado caso reafirman que la sentencia es correcta, el siguiente recurso es el amparo y eso puede tardar de seis meses a más tiempo". El ex integrante del grupo Garibaldi fue denunciado en 2020 por su exesposa por haber abusado de la hija de ambos. En febrero del 2021 fue detenido por las autoridades mexicanas y llevado a prisión. Ricardo Crespo Credit: mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de esta denuncia, su hija expresó haber sentido un gran alivio —y ha contado cuán difícil fue lidiar con este episodio de su vida. "Viví abuso sexual desde que tenía cinco años de parte de mi papá, esto fue de los cinco hasta los 14 años. Octubre del año pasado decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Pasó menos de un mes y decidí denunciar", dijo hace un año en su cuenta de Instagram. "Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa", dijo la joven.

