Abogado de Piqué aclara si los hijos de Shakira podrán ver a Clara Chía tras su acuerdo de separación Shakira y Gerard Piqué firmaron en un tribunal de Barcelona el acuerdo al que llegaron sobre la custodia de sus dos hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Gerard Piqué finalmente firmaron este jueves el convenio que delimita cuáles serán las reglas relacionadas con la crianza de sus hijos, ahora que ambos han de decidido tomar rumbos diferentes en sus vidas. El acuerdo deja plasmado que en lo adelante la cantante y sus hijos se irán a vivir a Miami, tal como lo tenían planeado, y el tiempo que el padre pasará con Sasha y Milan. No obstante, se ha especulado con que el documento sostiene que el futbolista tiene prohibido mudarse a Miami o que los niños tienen prohibido relacionarse con sus parejas, en este caso con Clara Chía, novia de Piqué. Ante estas especulaciones, el abogado del catalán ha salido a aclarar y a decir que se trata de puras mentiras. "Es absolutamente falso, absolutamente falso", dijo el letrado Ramón Tamborero a la prensa tras terminar de firmarse el acuerdo. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images "Ambos podrán ver a los niños con sus parejas futuras sin ningún problema. Es una información que ha corrido por ahí y no se ajusta a la realidad", añadió. Aunque muchos se dieron cuenta de que Shakira y Piqué ni siquiera se cruzaron en el tribunal, el abogado ha dicho que todo fluyó de la mejor manera. "Muy correcto como todo el tiempo de las negociaciones", dijo. También aclaró que si se presentaron ante el juez por separado es "porque por ley es necesario hacerlo así. Por esa razón no se ha hecho al mismo tiempo, es normal". "Si les digo la verdad no sé si se han visto o se han saludado, pero los dos están más tranquilos, más relajados y pensando en el bien de sus hijos que es lo más importante", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los periodistas quisieron saber de la posibilidad de que Piqué se mude a Miami para estar cerca de sus hijos. "Eso se lo tendría que preguntar a él, no le puedo decir nada más. Es mejor que este tipo de cuestiones se las pregunten a ellos porque son cuestiones muy personales", agregó el abogado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Abogado de Piqué aclara si los hijos de Shakira podrán ver a Clara Chía tras su acuerdo de separación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.