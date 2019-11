Abogado de Luis Miguel aclara el pleito entre el artista y Aracely Arámbula. "No tenía, ahora ya está comenzando a tener" El abogado del cantante reconoce que el artista no pagó a tiempo pero que ahora que sí tiene se está poniendo al día con Aracely Arámbula. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En medio de su alegría de corazón con la llegada de un nuevo amor, Aracely Arámbula sigue teniendo un asunto pendiente con su expareja y padre de sus hijos, Luis Miguel, quien supuestamente ha estado teniendo problemas por la manutención. Para aclararlo todo, el abogado del cantante ha declarado de forma abierta a los medios lo que ha pasado y la situación en la que actualmente se encuentran ambas partes. “Hubo un problema serio del señor que no tenía y ahora ya está comenzando a tener y vamos a ir adelante a cumplir con todo”, expresó Rafael Heredia a los micrófonos de Televisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quiso dejar claro que la actriz no ha interpuesto ninguna demanda, simplemente se requiere que el cantante cumpla con sus obligaciones como padre y así va a ser. Hubo un pequeño bache que ya está solventado y todo sigue hacia adelante sin más problema. “Estamos por solucionar todo eso. La señora yo la respeto mucho y se va a concluir el asunto como se debe de terminar”, afirmó. Image zoom andatory Credit: Photo by MediaPunch/REX/Shutterstock Además, adelantó que su cliente ya está metido de lleno en su nuevo proyecto, un disco que todos sus fans esperan. “Está muy bien, terminó su gira, la mejor gira de su carrera”, adelantó. “Ahorita está planeando ver su próximo disco”, concluyó. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Abogado de Luis Miguel aclara el pleito entre el artista y Aracely Arámbula. "No tenía, ahora ya está comenzando a tener"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.