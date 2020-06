Famosos y fanáticos expresan su descontento por la cancelación de la serie latina 'The Baker and the Beauty' Eva Longoria, Zoë Saldaña y otros reaccionan a la cancelación de la serie latina The Baker and the Beauty en la cadena ABC. Sus fanáticos piden que el show sea renovado, o que sea adoptado por otro canal o plataforma de streaming. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El anuncio de la cancelación de la serie latina The Beauty and the Baker en la cadena ABC ha generado fuertes reacciones de sus fanáticos y de celebridades como Eva Longoria y Zoe Saldaña. La comedia romántica cuenta la historia de los García, los dueños de una panadería en Miami. Su protagonista (Daniel García), un panadero cubanoamericano interpretado por el actor de raíces dominicanas Victor Rasuk, se enamora de Noa Hamilton, una modelo y socialite de fama internacional (a la que da vida la actriz australiana y peruana Nathalie Kelley). Al llegar esta estrella a la familia y verse todos bajo la luz pública, el mundo de los García da un vuelco radical. Image zoom (Photo by: Guy D'Alema/ABC/Universal Television/NBCU Photo Bank via Getty Images) Su protagonista, Nathalie Kelley compartió un emotivo mensaje en Instagram, asegurando que el show tiene una fiel fanatizada y ha tenido buenas reseñas de la prensa y comentarios positivos en redes sociales. "Ahora sé como se sienten la mayoría de los latinos en este país— que son forzados a trabajar tan duro y aún así son pasados por alto", expresó. "No diré nada negativo aquí sobre la cadena que fue tan cortés de ponernos al aire. Quiero encontrar otro hogar [para la serie] con una plataforma que entienda la necesidad de un show como este ahora, especialmente en un momento en que nos estamos dando cuenta de cuán importante es la representación de las comunidades negras e hispanas. Especialmente cuando todos coincidimos en que el amor y la risa son la medicina que necesitamos ahora". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de origen puertorriqueño Lisa Vidal, quien interpreta a la madre del protagonista en la serie, compartió una petición en Instagram buscando firmas para salvar el show, como sucedió con otra serie latina, One Day At A Time, que ahora se ve en Pop TV tras cancelarse en Netflix. Image zoom (Francisco Roman via Getty Images) Vidal aseguró que la batalla no ha acabado aún. "Hay más de 500 shows en el aire, y cero shows latinos en las cadenas de televisión [en inglés], y solo unos cuantos en [plataformas de] streaming. The Baker and the Beauty es un show diverso y bien escrito. Sería trágico que simplemente desaparezca en un momento cuándo la gran necesidad de diversidad en nuestro país es tan evidente". La actriz Zoë Saldaña compartió un post en Instagram, pidiéndole a la cadena ABC que reconsidera su decisión de cancelar el programa. "¡Represéntenos por favor! ¡Nosotros todos estamos viendo el show! Y cuando digo 'nosotros' me refiero a todos los americanos de sangre latina. Nosotros —los que pagamos impuestos, los consumidores, los votantes, los soldados, los profesionales de la salud, los trabajadores, los empresarios, los estudiantes, los maestros, los choferes, los jardineros, las nanas— todos nosotros. Todos estamos viéndolo". Image zoom (Francisco Roman via Getty Images) Eva Longoria también defendió el programa. "Esto es una mala noticia para la comunidad hispana," dijo sobre la cancelación. "¿Porqué ABC no le da una mejor oportunidad a nuestra gente de encontrar este show? Y mi gente, ¿dónde están ustedes? Digan presente y alcen sus voces", dijo a los televidentes latinos, pidiendo que sintonizaran. "La representación en la televisión importa. Esta era una serie dulce sobre una buena familia, y uno de pocos shows latinos en pantalla. Necesitamos que esta serie encuentre un nuevo hogar. Demostramos el poder de nuestra comunidad".

