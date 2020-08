AB Quintanilla se emociona al producir tributo de Selena para Premios Juventud El hermano la Reina del Tex-Mex dirigirá a Karol G, Natti Natasha y Danna Paola durante la celebración del legado de la cantante en esa entrega de premios.



Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de que han pasado 25 años desde la trágica muerte de la cantante tejana Selena Quintanilla, mantener vivo el legado de su hermana no es tarea fácil para AB Quintanilla. Aún así, el músico y productor no se pudo negar a la invitación de realizar una pieza especial para celebrar la música de la cantante durante la próxima ceremonia de Premios juventud (Univisión). “Me siento muy emocionado. Tengo emociones mixtas. Estoy feliz, pero al mismo tiempo en un mundo distinto, si se pudiera, [quisiera] que ella estuviera aquí con nosotros presentando su propia música”, dice Quintanilla en exclusiva a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Es un momento agridulce. Estoy feliz porque la estamos recordando 25 años después, estamos celebrando —que es maravilloso— pero al mismo tiempo una gran parte de mí la extraña y desearía que estuviera aquí”. Image zoom Denise Truscello/Getty Images for Google Pixel 4 En esta ocasión serán Karol G, Natti Natasha, Danna Paola, Ally Brook y Greeicy las encargadas de interpretar la música de la legendaria Selena bajo la supervisión y guía de quien fuera el responsable de los éxitos de la líder de Los Dinos. “Estoy súper emocionado por cómo quedó la pieza, creo que el público estará muy feliz también. [Me aseguré] que el tributo se hiciera apropiadamente para [que] la nueva generación que probablemente no la conozca, aprenda correctamente sobre su música, su imagen y quién fue”, comenta Quintanilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por esa razón, a través de la pieza musical el hermano menor de la cantante pretende transmitir la clave del éxito de Selena y Los Dinos. “Cuando hablamos de Selena siempre hablamos de ella y de su música y esas son dos entidades diferentes”, explicó. “Nosotros éramos un equipo, no nada más Selena y yo, era Suzette, mi mamá, mi papá, todos como familia, y ese es el mensaje que voy a transmitir esa noche, la familia. Que la base más importante de la vida es la familia”. De acuerdo a Quintanilla, contar con estas jóvenes cantantes de diferentes países en un mismo escenario demuestra la unión de las artistas en una misma familia latina, algo de lo que Selena se enorgullecía ser. Además demuestra que su hermana cumplió con lo que siempre deseaba: crear música para la eternidad. “Selena siempre decía que sabía que no viviríamos para siempre, pero que creáramos algo que viviría para siempre; y eso es lo que estamos haciendo. Estamos ayudándola a que su legado siga y siga”, dice. “Ella está más fuerte que nunca y esta pieza es una de las piezas musicales más importantes de Premios Juventud. Mis expectativas son que vamos a romper récord y hacer una buena celebración del legado de Selena”. Premios Juventud se transmitirá el próximo jueves 13 de agosto a partir de las 7 pm., hora del este de Estados Unidos.

