Aaron Díaz manda mensaje a los "papis": "Que se ponga el saco a quien le quede" Aaron Díaz mandó este mensaje a los "papis", esos "hombres verdaderos que se hacen cargo de su familia". Aaron Díaz alborotó las redes sociales con un mensaje dedicado a los 'papis'. "Veo que muchos se auto nombran 'papi' y nunca ni siquiera cambiaron un pañal", expresó el actor mexicano en Instagram. "No chiquitos, les falta mucho para poder portar el peso de esa palabra...el título de papi solo te lo pueden dar los hijos y tu mujer y solo es apto para hombres verdaderos que se hacen cargo de su familia", sentenció. El histrión acompañó su mensaje en Instagram con una foto suya cargando a su bebé y presumiendo su musculatura. "Un saludo especial para esos hombres (en toda la extensión de la palabra) que hacen lo que tengan que hacer para darle lo mejor a su familia", añadió. "Al resto de los 'papis' al circo, andan solicitando payasos. ¡Que se ponga el saco a quien le quede!", concluyó. La estrella de series como Teresa, Los miserables, Tierra de reyes y Santa diabla tiene dos hijas —Erin y Regina— fruto de su relación con la actriz y cantante argentina Lola Ponce. "Papito, en toda la extensión de la palabra", comentó su pareja Lola en Instagram junto a emojis de corazones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aaron Diaz Lola Ponce Credit: (Franco Origlia/Getty Images) Sus seguidores en Instagram lo llenaron de comentarios reaccionando a sus palabras. Aaron Diaz Credit: (Jon Kopaloff/Getty Images for Pantaya) "Ese es un hombre de verdad que respeta y ama a su mujer", opinó una admiradora. "¡Bien dicho! Hay muchos así que quieren el título y no han sacrificado nada ni han dado amor a sus hijos cuando ellos más les necesitaron", comentó otra seguidora.

