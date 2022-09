¡Exclusiva! Aaron Díaz habla sobre nueva serie junto a Ana Brenda Contreras y sus amores en la vida real Aaron Díaz y Ana Brenda Contreras protagonizan la serie Toda la sangre, que estrena el 15 de septiembre en Pantaya y ViX+. El actor mexicano nos habló sobre su vida fuera del set, junto a Lola Ponce y sus hijas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aaron Díaz regresa a la pantalla chica en la serie Toda la sangre, por estrenar el 15 de septiembre en Pantaya y ViX+. En la historia de suspenso, vuelve a protagonizar junto a Ana Brenda Contreras. "Ya la conozco de hace muchos años. Hemos trabajado en varias ocasiones juntos y siempre es muy agradable volver a coincidir con ella. Es una actriz muy profesional, sabe muy bien lo que hace. Tenemos una muy buena química", dijo sobre quien fuera su coprotagonista en la telenovela Teresa hace una década. "Volver a vernos juntos en personajes tan diferentes va a ser interesante para el público". Toda la sangre es el segundo libro de la saga Casasola del escritor mexicano Bernardo Esquinca. Es la historia de Eugenio Casasola, un periodista que empieza a seguir una historia de un asesino serial en la Ciudad de México. "No es un asesino común y corriente. Tiene un toque distinto", dice sobre este sujeto que asesina a sus víctimas siguiendo rituales indígenas. En la historia, Ana Brenda interpreta a una teniente que va tras las huellas de este criminal. "Tiene mucho del México prehispánico, de ese México que aún está ahí muy presente pero que a veces se hace a un lado, a veces se olvida que el centro histórico de la Ciudad de México está construido sobre el viejo Tenochtitlán. ¿Qué parecía si los dioses aztecas despiertan y quieren revolver las cosas nuevamente?", dice Díaz sobre la serie. Aaron Díaz Credit: Fotografía: Antonio Lozano Styling: Elié Rodríguez Grooming: Davo Sthebané y Anna Mortera Díaz nos habló de su vida fuera del set junto a la cantante Lola Ponce y sus hijas. "Soy bendecido de tener a estas tres maravillosas mujeres a mi lado. Yo crecí rodeado de mujeres: mi madre, mi abuela, mi hermana. Lola está en tour ahora por Italia. Está con su ópera Notredame de París que está cumpliendo 20 años, es un tour muy grande que estamos disfrutando mucho en familia. Estamos juntos y girando como una familia de gitanos que somos por toda Italia. Mis hijas estan creciendo rodeadas de arte y sanas, asi que estamos felices". Aaron Diaz Credit: Fotografía: Antonio Lozano Styling: Elié Rodríguez Grooming: Davo Sthebané y Anna Mortera En sus cuentas de Instagram comparten fotos en la playa en Portofino, o en la torre Eiffel en París. "La vida de ellas es diferentes a la mayor parte de los niños de su edad porque tienen dos padres artistas y giramos por diferentes partes. Tienen un panorama del mundo muy extenso por tantos viajes que hacemos. Tienen una madurez diversa. No somos la familia tradicional. Cada familia tiene una dinámica diferente", reconoce el actor. "A mis hijas les toco vivir con dos artistas que tienen una vida muy movida or tiempos. Por otros tiempos somos una familia muy alejada del spotlight. No estamos en todas las fiestas o en todos los eventos. Eso es natural para ellas. No es la manera que Lola ni yo crecimos. Las veo felices de la vida, conociendo a amigos por todos lados. La escuela, hoy en dia, con la tecnología, es fácil que los niños estén conectados o estudiando de dónde estemos y disfrutando el día a día". Su mayor tesoro y fuente de paz son su esposa y sus hijas. "Nos recargamos en familia. Siempre fue mi sueño tener una familia como la que tengo hoy en día y es el núcleo de la felicidad", afirma. "Llevamos viviendo en hoteles desde febrero, a ellas les encanta, pero también les encanta tener una vida más pacífica y estar en su rancho con sus mascotas", dice sobre sus hijas Erin y Regina. "Tienen los dos mundos. Se pueden poner un vestido de princesa y estar en un palacio, y pueden estar con tennis y jeans revolcándose en la tierra con los perros y los animales en el rancho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Díaz leyó la saga y quedó fascinado con los libros de Esquinca. "Trabajé mucho con el escritor, el creador de esta saga", dice. "Poco a poco se va armando el rompecabezas".

