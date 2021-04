Aarón Díaz pone en pausa la actuación, ¿por qué? Cansado de la pandemia, el actor Aarón Díaz, tomó sus maletas y decidió cambiar su vida Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aarón Díaz, se cansó de estar encerrado en casa y en el último trimestre del año pasado tomó las maletas para poner en marcha Reconexión México. "Me cansé de escuchar quédate en casa, y me parece bien, pero creo que el mensaje es aprender a vivir en esta nueva realidad con precauciones", opina el actor de 39 años, cuyo nuevo proyecto se puede ver en YouTube y muestra maravillas naturales de su México natal, al que regresó a vivir hace un año con su esposa Lola Ponce y sus hijas, Erin y Regina. "Necesitaba esto. Es un sueño hecho realidad. Todos necesitamos la luz, el aire puro. Es algo terrible lo que está pasando, pero hay que buscarle el lado bueno". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Aaron Diaz Credit: Elias Campos Este lo encontró junto a los nueve compañeros con los que exploró el país azteca. "Nadie de mi equipo se enfermó [de la covid-19], estamos muy cuidados", cuenta el artista. "Este proyecto es una escapatoria". Por eso se niega a "dejar de disfrutar" a pesar de la pandemia. "Simplemente no hay que ir a los lugares [llenos] de gente".

