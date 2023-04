Se revela la causa de la muerte del cantante Aaron Carter Se ha revelado la causa de la muerte del cantante Aaron Carter a sus 34 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se ha revelado la causa de la muerte del cantante Aaron Carter. El joven de 34 años fue encontrado muerto el 5 de noviembre del 2022 en su casa en Lancaster, California. La muerte del hermano menor de Nick Carter fue accidental, según determinó el médico forense del condado de Los Ángeles. Aaron murió ahogado tras inhalar difluoroetano y tomar alprazolam (Xanax). El difluoroetano es un gas usado en latas de aire comprimido, y el alprazolam es un medicamento para la ansiedad. El cantante fue encontrado muerto por una empleada de su hogar. Según el reporte del médico forense, obtenido por PEOPLE, el cantante quedó "incapacitado mientras estaba en la bañera", provocando que se ahogara accidentalmente. TMZ fue el primer medio en reportar la noticia. Aaron Carter Credit: (Gabe Ginsberg/Getty Images) Carter lanzó su quinto y último álbum LØVË, en el 2018. Su muerte dejó desolados a sus familiares, incluyendo a su hermana gemela Angel Carter, y a hermano mayor Nick Carter, de 42 años, cantante de la banda Backstreet Boys. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nick Carter Aaron Carter Credit: (Frazer Harrison/Getty Images) Una fuente reveló a PEOPLE que Carter estaba emocionalmente afectado por las inesperadas muertes de dos de sus familiares. Su hermana Leslie murió de una sobredosis en el 2012 a sus 25 años, y su padre Robert murió en el 2017 de un infarto. "Aaron nunca realmente lidió con mucho del trauma que él tenía", dijo esta fuente a PEOPLE. "Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido", escribió Nick Carter Instagram tras la muerte de Aaron. "Siempre he tenido la esperanza de que de alguna manera, algún día, tomase el camino de la salud y finalmente encontrara la ayuda que desesperadamente necesitaba".

