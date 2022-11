Muere el cantante Aaron Carter a los 34 años El artista era encontrado sin vida este sábado en su casa de Lancaster, California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Aaron Carter ha fallecido a los 34 años. Así lo ha dado a conocer en exclusiva el medio TMZ, el cual da detalles de su fallecimiento este sábado por la mañana. Su cuerpo sin vida era encontrado en su casa de Lancaster, California. Según múltiples fuentes, fue hallado en la bañera. Más fuentes cercanas a las autoridades policiales informaron a TMZ que recibieron una llamada alrededor de las 11 de la mañana asegurando que un hombre se había ahogado en su baño. Aaron Carter Aaron Carter | Credit: (Photo by Gabe Ginsberg/Getty Images) Por el momento no se han dado más datos, salvo que las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos investigando el caso. TMZ ha proporcionado fotos del exterior de la casa del hermano de Nick Carter acordonada con cinta amarilla para evitar el paso de nadie más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aaron alcanzó el estrellato a finales de la década de los 90 convirtiéndose en una de las figuras juveniles más exitosas con apenas 10 años. Entre sus éxitos musicales cabe destacar "Aaron's party" y "I want candy". Aaron Carter Aaron Carter | Credit: (Photo by Michael Bezjian/Getty Images for The Artists Project) Su vida tomó un rumbo complejo en los últimos años que lo relacionan con adicciones, violencia de género y también problemas de salud mental que incluyen esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión y ansiedad. El pasado septiembre se anunciaba que Aaron perdía la custodia de su hijo Prince, de 9 meses. Y poco después iniciaba un programa de rehabilitación de varias semanas en Lionrock Recovery para hacer frente a sus adicciones y continuar su lucha por la custodia de su hijo. Que en Paz Descanse.

