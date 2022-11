Aaron Carter: la familia que dejó el cantante de 34 años tras su muerte repentina El cuerpo sin vida de Aaron Carter fue encontrado en el baño de su casa. "Mi hijo se quedó sin padre", Viuda de Aaron rompe el silencio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aaron Carter (R) and his fiancée Melanie Martin Credit: Gilbert Carrasquillo/WireImage La muerte de Aaron Carter sigue siendo un shock para muchos. El cuerpo sin vida del hermano de Nick Carter de los Backstreet Boys fue encontrado en el baño de su casa en Lancaster, California, el sábado por la mañana. Amimgos cercanos y fans del cantante y rapero han recurrido a las redes sociales para rendir homenaje a Aaron. Su hermana melliza, Angel Carter, escribió unas sentidas palabras a su familiar. "A mi mellizo… te amaba sin medida. Se te extrañará mucho. Mi divertido y dulce Aaron, tengo tantos recuerdos de ti y de mí, y prometo valorarlos. Sé que ahora estás en paz. Te llevaré conmigo hasta el día en que muera y pueda volver a verte", expresó en el post que compartió en su cuenta de Instagram, y donde la vemos junto a su hermano cuando eran pequeños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La vida familiar de Aaron Carter Aaron Carter y Melanie Martin se comprometieron en junio de 2020. Así lo dieron a conocer en una transmision en vivo de YouTube. En noviembre de 2021 la pareja le dio la bienvenida a su primogénito Prince. A tan solo una semana de dar a luz, Melanie y el actor de Lizzie McGuire y Sabrina the Teenage Witch optaron por ponerle fin a su historia de amor. "Debido a razones personales, Melanie Martin y yo hemos decidido tomar caminos separados", expresó en sus redes sociales. Sin embargo, ambos decidieron darse una segunda oportunidad y llegaron a comprometerse. TMZ logró comunicarse con Melanie, quien indicó que "Mi prometido Aaron Carter ha fallecido. Amo a Aaron con todo mi corazón y va a ser un viaje criar un hijo sin un padre". Tragedia en la familia Carter Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la familia Carter enfrenta una tragedia. En el 2012, Leslie Carter, hermana de Nick Carter y del fallecido Aaron Carter, murió a causa de una sobredosis por medicamentos antidepresivos.

