A un año sigue el conflicto, Christian Nodal llama persona falsa a J Balvin A casi un año de haberse desatado un pleito entre Christian Nodal y J Balvin, parece que el asunto no está cerrado, según lo dejó ver el cantante de regional mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien ahora todo es miel sobre hojuelas en la vida personal y profesional de Christian Nodal, quien está a punto de convertirse en padre de una nena, junto a su novia Cazzu, el año pasado no ocurría lo mismo. En aquel entonces, se desató un conflicto entre este famoso y J Balvin, luego de que el segundo quisiera hacerle una broma a su colega mexicano; lo cual, no fue de su agrado. Así, comenzaron una serie de disputas públicas; incluso, el compositor escribió el tema "Girasol", que resultó una tiradera hacia el representante de música urbana, quien decidió desistir del problema. El tiempo ha pasado y, al parecer, la situación no se logró arreglar entre los famosos, según lo dio a conocer el intérprete de "Botella tras botella". "Sí hablé con él pero, la verdad, siento que hay personas reales y personas falsas", advirtió en el programa Tirando bola (YouTube). "Me considero una persona bien real, si te digo algo a ti, eso es lo que es, y tú me dices algo a mí, lo tomo por hecho". Así, el representante de regional mexicano confesó cómo fue para él vivir esa situación; además, reveló que en aquel momento estaba atravesando por una situación emocional complicada. "Cuando alguien te echa carrilla de algo, pero no conoces a la persona... si yo no te conozco, no voy a llegar contigo a decir algo que te pueda sacar de pedo [molestar]", enfatizó. "Estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había un contexto más privado de mensajes, entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo". Christian Nodal y J Balvin Christian Nodal y J Balvin | Credit: Manny Hernandez/WireImage; Swan Gallet/WWD via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El famoso también dejó claro que en ese tiempo, no estaba dispuesto a recibir burlas. "Yo ya venía como 'no voy a hacer el meme de nadie más'. Menos de un wey que tiene un chingón de millones, ni lo topo, ni lo conozco, ni nada y pues me le fui encima", expresó. Al final, Christian Nodal dejó claro que no hay ningún tipo de relación con J Balvin. "Ya todo bien, ya está bloqueado", concluyó.

