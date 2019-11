A un año de su separación de Juan Soler, el corazón de Maky Soler parece haber encontrado un nuevo amor La reconciliación con el padre de sus dos hijas nunca se dio pero la actriz argentina sigue creyendo en Cupido, quien parece haberla flechado de nuevo. ¿Quién es él? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como si del drama de una telenovela se tratara, todos nos quedamos muy tristes al conocer la separación de Maky y Juan Soler. Nunca se perdió la esperanza de una reconciliación, en algunos casos avivada por ellos. Pero de eso hace ya un año y el reencuentro se quedó en un ojalá. Les une el inmenso amor a sus dos hijas que ambos presumen como verdaderos padrazos en sus redes y un pasado lleno de amor y buenos momentos. Con una nueva página sentimental que escribir ante sí, parece que Maky ha sido la primera en anotar sus nuevos pasos en el amor. Según afirma ¡HOLA! México, la actriz argentina podría estar de nuevo feliz y enamorada. En esta ocasión no se trata de ningún actor ni galán del medio, sino de un empresario mexicano bajo el nombre de Enrique Hernández-Pons Méndez. Image zoom Entrevista programa Se trata de un hombre de negocios y CEO de la empresa Aires de Campo, especializada en productos orgánicos. Aunque todavía no es una mujer divorciada, el proceso ya está muy avanzado y pronto se convertirá en una mujer soltera al cien por cien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento ella no ha soltado prenda pero la empresa para la que trabaja sí. Recordemos que la actriz fue la elegida para presentar el espacio televisivo La Hora HOLA de la publicación. Lo que sí podemos confirmar es que sus redes son un derroche de felicidad y su sonrisa tiene un brillo especial. Image zoom Alexander Tamargo/WireImage "La felicidad a veces, sólo a veces, tiene nombre y apellido", escribió hace unos días. Su relación con su ex se ha convertido en una preciosa amistad, un ejemplo que deja claro que las cosas se pueden romper en buenos términos. Ella ha sido un gran apoyo y gran defensora ante las duras críticas hacia Juan por sus opiniones en redes. El estar de nuevo enamorada no borra todo lo bonito que vivieron y la familia que crearon. Advertisement

