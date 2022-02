A un año de haber estado hospitalizada por COVID-19, Lety Calderón se vuelve a contagiar Leticia Calderón da a conocer que por segunda ocasión dio positivo a COVID-19. La actriz revela cuál es su estado de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En enero de 2021, Leticia Calderón fue hospitalizada tras complicaciones con el COVID-19 que le ocasionó una neumonía; posteriormente, estuvo en recuperación por algún tiempo más. Ahora, la actriz dio a conocer que nuevamente contrajo el virus. "Hace un año saliendo del hospital. Hoy en mi casa, sintiéndome bien pero aislada. Aprovechando el tiempo para arreglar mi clóset y sacar ropa para regalar y otra para vender. Besos", mencionó en su cuenta de Twitter. "Ánimo hermosa", y "Eres fuerte Lety, sabemos y deseamos que pases esto bien. ¡¡¡Te queremos mucho!!!", fueron comentarios de algunos allegados. Pese a su situación de salud, la intérprete de Victoria Robles de Cantú en la telenovela Imperio de mentiras continuó con su labor altruista y logró reunir tapas que donó a una asociación para niños con cáncer, quienes recibirán diversos beneficios. "Misión cumplida. Gracias a todos los que me ayudaron a juntar. Lo donamos a AMANC México (Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP). Ojalá puedas sumarte. Hay mucho que hacer", escribió Calderón en su cuenta de Instagram. Leticia Calderón Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista del melodrama Esmeralda, acompañó este mensaje con una serie de imágenes donde se le ve acomodando bolsas de diversos tamaños y botes llenos de las mencionadas tapas que fueron llevadas a la mencionada institución. Acción por la cual, recibió una serie de halagos por parte de los cibernautas. "Princessss eres un gran ejemplo para el mundo. Gracias por servir y por cuidar tanto nuestro planeta. Y, sobretodo, por enseñar y dejar hijos comprometidos para el mundo", mencionó un usuario. Leticia Calderón Leticia Calderón suele salir a los medios de comunicación para informar sobre algunas cuestiones personales; por lo tanto, se espera que en breve haga alguna declaración pública.

