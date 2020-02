A-Rod y Jennifer Lopez, ¿quieren comprar los Mets de Nueva York? Al parecer, el comprador potencial de los metropolitanos se estaría echando atrás en la transacción y el prometido de Jlo es un candidato para la compra. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una noticia en Nueva York corrió el viernes como la pólvora: Alex Rodríguez podría comprar junto a su prometida, la archifamosa Jennifer Lopez, el equipo de los Mets de Nueva York. Muchos medios se hicieron eco de una fuente interna de Wall Street que asegura que el novio de Jlo está buscando los apoyos necesarios para asegurar su solvencia. Image zoom Por eso se les estuvo viendo recientemente en conferencias y congresos de importantes empresas como Merril Lynch o incluso JP Morgan. Tras esta última, la pareja salió a cenar en un doble date, nada más y nada menos que con la pareja que revolucionó la realeza europea después de Navidad, el príncipe Harry y Meghan Markle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom El ídolo de la infancia de este multimillonario deportista, quien llegó a firmar un contrato por diez años con los Rangers de Texas de 252 millones de dólares, no era otro que Keith Hernandez de los Mets. Después de terminar su carrera con los Yankees de Nueva York, el inteligente hombre de negocios que es A-Rod realizó un sinfín de inversiones, que abarcan desde bienes raíces hasta tecnología puntera, pasando por la empresa propietaria de la cerveza Budweiser. Image zoom Los entendidos en el networth de las celebridades, afirman que Alex Rodríguez tiene un valor neto de unos 350 millones de dólares. Algo menos que el de su espectacular y polifacética mujer, la cantante, empresaria, actriz y productora Jennifer Lopez que gira alrededor de los 400 millones de dólares. Image zoom Una historia de amor que parece ir viento en popa. Si vieron las imágenes de A-Rod celebrando feliz, orgulloso y enamorado el medio tiempo de la última Súper Bowl con su prometida en el escenario, seguro continúan frescas en su memoria. Advertisement

