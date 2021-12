¿A quiénes agradecen los famosos en esta Navidad? Las estrellas envían sentidos mensajes a las personas más importantes en su carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las celebridades se preparan para celebrar la Navidad al lado de su familia y seres queridos, agradeciendo todo lo vivido durante este peculiar año, sin olvidar una mención especial a quienes hacen posible que continúen viviendo su sueño en la industria del entretenimiento. ¿Adivinas quiénes son los que se llevan el aplauso mayor? ¡Si! Los fanáticos que apoyan y defienden a capa y espada a su artista favorito. Por eso, Alicia Machado, Marjorie de Sousa, Chayanne y Ricky Martin, entre otros, no podían dejar pasar la oportunidad de enviar sus mejores deseos a quienes hacen posible su éxito. ¡Feliz Navidad de parte de tus artistas favoritos! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Alicia Machado/Instagram Alicia Machado "A mis seres queridos, mis familiares, mis amigos, mis hermanos, a mis amores y seguidores, les deseo una nochebuena ¡repleta de amor y bienestar!", escribió la renovada actriz y presentadora en su cuenta de Instagram. "¡Feliz Navidad, amor de mil maneras, muchas decisiones correctas! Los amo". Marjorie de Sousa "Te deseo lo más hermoso que Dios te pueda dar, con una dosis extra de salud para que todo lo demás se encamine de la mano del creador", expresó la actriz. "Deseo que seas tan bendecido que tu corazón se sienta siempre pleno, feliz. Que superes cualquier obstáculo con alegría y fortaleza, y que sientan tanto amor en tu corazón que solo puedas hacer feliz a cada persona que toque tu vida". Ricky Martin "Agradecido. Ahora, a pasar tiempo en familia. Felices fiestas a todes. Siempre te leo", aseguró el cantante puertorriqueño. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Myrka Dellanos/Instagram Myrka Dellanos "Cada año, la Navidad puede lucir distinta en nuestro hogar: más regalos-menos regalos; entre familia o aislados por una pandemia. Pero la constante y más importante de la Navidad es que Jesús es nuestro regalo y llegó al mundo para perdonarnos y salvarnos, eso, ¡nada ni nadie nos lo roba! ¡Feliz nochebuena! ¡Celebremos la mejor noticia de todas!", fue el mensaje de la conductora y periodista. Chayanne Chayanne | Credit: Chayanne/Instagram Chayanne "Estamos en Navidad, la época más linda del año. Yo estoy celebrando con mi familia y espero ustedes también estén con sus seres queridos. No olvidemos lo importante que es demostrar amor, una llamada, un abrazo o una sonrisa, hacen la diferencia. Les deseo una muy pero muy feliz Navidad. Los quiero mucho", dijo el cantante a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. Cristina Eustace Cristina Eustace | Credit: Cristina Eustace/Instagram Cristina Eustace "¡Feliz Navidad Comayes! ¡Un abrazote enorme a todos!... A Dios le agradezco todas las bendiciones, cambios en mi vida ¡y oportunidades! Las cosas buenas y las adversidades, que con ojos llenos de Dios y Fe, ¡se vuelven oportunidades de crecimiento! ¡Soy muy bendecida!", aseguró la cantante. Larry Hernández Larry Hernández | Credit: Larry Hernández/Instagram Larry Hernández "La Navidad es una época llena de magia, en la que lo mejor no son los regalos, sino los momentos tan bellos que vivimos al lado de nuestros seres queridos", comentó el cantante mexicano. "Que Dios ilumine siempre sus vidas con salud primeramente, y gracias por tanto cariño familia bella". Carolina Sarassa "Hace exactamente un año, le pedí a Diosito un hermanito(a) para mi Chloé Sophia. Algo en mi corazón me decía que iba a ocurrir, pero jamás imaginé que en esta Navidad, ya seríamos 4. ¡Feliz Navidad de parte de toda mi familia! Gracias por el apoyo, los consejos y el cariño", compartió la presentadora de Univisión. Jessica Carrillo Jessica Carrillo | Credit: Jessica Carrillo Jessica Carrillo "Feliz Navidad. De mi familia a la tuya, les deseamos muchas bendiciones y que Dios llene sus hogares de ¡salud, dicha y amor! Los queremos", expresó la conductora de Al Rojo Vivo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿A quiénes agradecen los famosos en esta Navidad?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.