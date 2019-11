¿A quién se parece Matías, el hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil? La actriz venezolana Marjorie de Sousa habla sobre su hijo, Matías, y la lección aprendida del proceso legal que lleva con el actor Julián Gil. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Marjorie de Sousa no evita hablar de su hijo, Matías, ni de la situación que vive con el padre de este, el actor Julian Gil, y confesó que ahora entiende a su madre cuando le decía que por los hijos se hace todo. La actriz aseguró que ha tenido que callar y aguantar muchas cosas en el proceso legal que atraviesa, todo por el bienestar de su hijo. "Nadie se sabe tan fuerte hasta cuando te toca vivir algo así, sobre todo cuando te toca callar tantas cosas y aguantar", dijo a Despierta América (Univision). "Simplemente estaba parada aguantando golpes. Ahora entiendo cuando mi mamá me decía: ‘Uno por los hijos hace lo que sea'. Literalmente así es. Por mi hijo hago lo que sea. No me importa lo que digan". Durante la entrevista, la artista aseguró que aprendió una lección fundamental que no solo practica el Día de Acción de Gracias, sino que lo hace diariamente. "Yo siempre digo que dar gracias hay que hacerlo todos los días", dijo. "Dios te manda respuestas [cuando das gracias] y es como una cadena, como que empiezas a entender las situaciones que vives y dices okay, ahora doy más gracias todavía. En esos momentos doy gracias por la gente que se va, por la gente que se queda. Porque es un momento que a pesar de que tienes mucha confusión en tu cabeza llegan cosas muy bonitas a tu vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como el amor incondicional de Matías, para quien la actriz se ha convertido en la mujer de su vida. "Es celoso, muy celoso conmigo", confesó De Sousa. "El es superplaticador y además razona las cosas que tú ni crees que les hizo caso. El señor Iván [trabajador de la actriz] habla mucho con su esposa y Matías lo está escuchando, y un día estamos en la cama y me dice: ‘¿Mamá, tú eres mi esposa?'. Eso no se pregunta a los 4-5 años, tú tienes 2 años y medio, ¿cómo tú me preguntas eso? [Me dijo:] Mamá tú eres mi esposa, okay soy tu esposa". ¿A quién se parece Matías? La actriz no tuvo reparo en admitir que es la viva imagen del actor puertorriqueño. "Se parece [en] todo", aseguró. "Hay un dicho en Venezuela que dice: ‘Hijo negado, hijo cag..o'. Se parece en todo. Sus gestos, muchísimo. Es mi vida". Advertisement

