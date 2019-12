A pesar de lo vivido, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman comparten sus primeras imágenes navideñas con su hijo Tadeo La pareja de actores ha compartido sus primeras imágenes navideñas junto a su hijo Tadeo con el recuerdo de su amado Dante siempre presente. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya huele a Navidad, las calles están adornadas con las luces de la temporada y las canciones de esta etapa del año se escuchan en las tiendas. Son unos días alegres y familiares que Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman vivirán con un sentimiento agridulce por la falta de su pequeño Dante. La pareja ha publicado sus primeras imágenes frente al árbol de navidad con su hijo Tadeo, por quien viven y se levantan cada día. A pesar de la tristeza por la dura pérdida que sufrieron este año, quieren regalar a su chiquitín unos días llenos de amor, felicidad y regalos de Santa Claux. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo mi enano hermoso", ha escrito Brenda junto a unas preciosas imágenes con su príncipe disfrazado de papá Noel. Hace unos días precisamente celebraban los 7 meses de Tadeo con una entrañable imagen familiar y unas hermosas palabras donde recordaron a su angelito en el cielo. "Ayer festejando los 7 meses de vida de mi enano hermoso, te amamos Tadeo y te extrañamos Dante", escribieron en esta amorosa publicación de Instagram. A pesar de todo lo vivido en el 2019, esta bonita familia celebra la vida y es un ejemplo de amor y unión dispuesta a recibir el 2020 con muchas ganas y la fuerza que reciben de su bebé. Advertisement

