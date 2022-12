A Maribel Guardia le encontraron una anomalía y revela si tiene cáncer Tras tener antecedentes de cáncer en su familia, Maribel Guardia da a conocer que padece una situación médica encendió las alarmas sobre su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Maribel Guardia dio a conocer que su madre de crianza, su hermana Vilma Chacón, libraba una segunda batalla contra el cáncer. Primero, le habían detectado cáncer de estómago y logró recuperarse; hace poco le diagnosticaron cáncer de mamá y ya fue intervenida quirúrgicamente y deberá seguir el proceso natural de recuperación. Mientras esto sucede, a la actriz le descubrieron un tumor que le causó gran preocupación por los antecedentes de este padecimiento en su familia; incluso, su madre biológica murió de este mal cuando tenía nueve años, según han declarado en diversas ocasiones. Ahora, la también cantante informó que realizó los estudios médicos necesarios y para su fortuna ese pequeño bulto es benigno y está fuera de todo peligro de que sea cáncer; sin embargo; deberá someterse a una operación para que se lo extirpen. "También me hecho muchos examencitos [exámenes]. Me tengo que hacer algún arreglito en enero", explicó Guardia a los medios de comunicación. "Ojalá fuera estético, no. Es una operación que tengo que hacerme. No [es delicado] gracias a Dios, porque me hice la biopsia y estaba bien, pero seguro tengo que operarme en enero. Algo ahí, pero no lo voy a decir ahora, luego les cuento". Maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La famosa aprovechó para explicar cómo se encuentra la señora Chacón. "Te pueden operar el seno, pero el espíritu no hay quién te lo opere. La actitud es muy importante. Mi mamá es una gente muy alegre", confesó, "Estuve muy deprimida con lo de mi mamá, pero curiosamente la que me levantaba era ella. Es una mujer con ese sentido del humor". Además de continuar con sus compromisos profesionales, Maribel Guardia estará dedicada al cuidado de Vilma Chacón y en su propia recuperación para el próximo año.

