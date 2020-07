A Manuel “el loco” Valdés le brotó nuevamente el tumor en la cabeza Manuel el loco Valdés está siguiendo un tratamiento para combatir este rebrote que se formó a nivel interno. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras someterse a varios tratamientos el año pasado, a Manuel el loco Valdés lograron quitarle un tumor canceroso que tenía en la cabeza. Ahora se revela que un rebrote volvió a formarse en la misma zona, lo cual preocupó al comediante, quien tuvo miedo de lo que pudiese ocurrir en esta ocasión. “Le volvió a brotar el tumor que tenía en el cerebro. Le creció hacia adentro, por eso no se había notado por fuera”, explicó Iván Valdés, nieto del actor, al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). “Fue al doctor y le detectaron que le había regresado. No estaba muy contento, no se lo quiso decir a nadie porque a lo mejor no salía el tratamiento. Corría el riesgo de que a lo mejor no la librara [no lograra recuperarse]”. RELACIONADO: Image zoom Universal Musica Latin Entertainment De acuerdo con el familiar del padre de Cristian Castro, inicialmente no lograron detectarlo porque está al interior del cuerpo. Sin embargo, su conducta errática ocasionó que le hicieran una revisión que dio como resultado el mencionado diagnóstico y un nuevo tratamiento al que respondió adecuadamente, si bien aún tiene el tumor. “Al crecer hacia adentro le empezó a hacer daños de percepción. De repente veía cosas que no estaban, decíamos ‘a lo mejor está cotorreando [bromeando]’, como hace ese tipo de juegos”, explicó. “Salió muy bien, salió muy favorable; se redujo el tamaño del tumor”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por las condiciones del tumor y la avanzada edad de Manuel Valdés, le están brindando cuidados médicos que son menos agresivos para evitarle daños irreversibles. Lo que buscan los especialistas es darle una mejor calidad de vida en la medida de lo posible y hasta el momento el tratamiento ha tenido buenos resultados.

