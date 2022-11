A Lupillo Rivera le piden cantar tema icónico de Belinda ¿qué hizo? De manera inesperada Lupillo Rivera el público asistente a una de sus presentaciones le pidió recordar a su ex Belinda con uno de sus famosas canciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos años, Lupillo Rivera dio a conocer que había mantenido un romance con Belinda; incluso, se tatuó su rostro en un brazo. Tras su ruptura, la cantante inició una relación sentimental con Christian Nodal que no fue del agrado del hermano de La diva de la banda, debido a que le lanzó algunas indirectas al respecto. Con el tiempo, el intérprete del tema "No llega el olvido" ha querido dejar atrás ese tema. Ahora, el miembro de la dinastía Rivera recibió una sorpresa cuando realizó un concierto en la Ciudad de México. El público asistente le pidió que interpretara "Sapito", la icónica canción de Belinda. Después de pensarlo unos minutos, el famoso se animó y pidió a su banda que la tocarán y él le dio voz. "Esa no nos la sabemos nosotros. Fueron los de la prensa [los que la pidieron]", mencionó antes de cantarla. Lupillo Rivera mencionó que a varios años de la muerte de su hermana Jenni "la recuerdo todos los días, siempre" y también salió en defensa de Alejandro Fernández tras sufrir un veto de la prenda mexicana por la actitud prepotente de su equipo. Belinda y Lupillo Rivera Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sé que le hayan tirado ahí ustedes [la prensa a Alejandro Fernández]. No puedo contestar. A veces, también los artistas se cansan y hay que darles su espacio, es normal, como cualquier situación", dijo a los medios de comunicación. "A veces dicen cosas de más, que no existen y ahí es donde están las cosas. Si mi trabajo como artista es aprenderme una canción, así es el trabajo de la prensa de investigar bien la situación".

