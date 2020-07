A Galilea Montijo le llueven críticas por su postura sobre el abuso sexual Galilea Montijo habló sobre la violación y ocasionó una fuerte polémica ante el disgusto público por sus comentarios. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Castigar el delito de abuso sexual es una batalla que se libra hasta la fecha; incluso, movimientos como Me too buscan dignificar a las víctimas y evitar que se sigan cometiendo esa clase de agresiones. Por ello, la postura sobre este tema que tomó Galilea Montijo fue motivo de fuertes críticas. “Yo desde los 13 años, que me acuerde, sabía que si entraba al cuarto con un señor a qué fregados vas. También, mamás, unas cachetadas a las niñas”, mencionó Montijo en el programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). “Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima… ¿Dónde comienza y dónde termina una violación?”. RELACIONADO: ¿Galilea Montijo tuvo un romance con un conductor de televisión? Image zoom El asunto salió a colación porque se estaba hablando del caso de violación por el que Kalimba fue llevado a prisión. “Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita [Daiana Guzmán]”, agregó. “Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito [la revista Playboy]”. Por supuesto, los fanáticos no estuvieron de acuerdo con sus comentarios y no dudaron en “No lo sé, mi Gali. No estaría tan segura,lo importante es enseñarle a los hombres a no ser unos simios violadores”, escribió una cibernauta en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Claro que sí hay que enseñarles valores a nuestras hijas, pero si ella entra a su habitación y se arrepiente, se tiene que respetar su decisión al decir no.... no es no. Si salió en Playboy ¿quiere decir que ella quiso que la violaran?”, comentó un seguidor. “‘Como mamá de un hijo’ ósea que le está enseñando a su hijo que si una chica se mete a su cuarto y la viola no es violación? Vieja idiota”, expresó alguien más. Habrá que esperar para saber si Galilea Montijo responde a sus detractores.

Close Share options

Close View image A Galilea Montijo le llueven críticas por su postura sobre el abuso sexual

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.