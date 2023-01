A Erika Buenfil si le importa la edad: "Rucos ¡no quiero!" Erika Buenfil no niega la posibilidad de enamorarse; sin embargo, tiene sus reglas respecto al caballero que quiera conquistarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Erika Buenfil se ha mantenido soltera desde hace varios años y solo está dedicada a su hijo Nicolás y a sus compromisos profesionales, donde además de su carrera como actriz, se ha convertido en toda una influencer; de hecho, es llamada la Reina del TikTok. Por ello, asegura que no está en interesada en un romance y se considera una mujer plena. Pese a todo, no descarta en reencontrar el amor. "Es que realmente no estoy buscando [pareja]", confesó a los medios de comunicación. "Estoy muy contenta como estoy, estoy relajada, alivianada, bien, pero ¿qué se necesitaría? Que fuera muy seguro y estuviera consciente de que soy una figura pública muy vista, muy polémica, muy llena de comentarios, muy pública y muy vista, y eso de pronto no les gusta tanto". Lo que la protagonista de telenovelas como Amores verdaderos, Marisol y Angélica dejó claro es que si le importa la edad de su pareja sentimental y que sea una persona formal y madura. "Sí me importa la diferencia de edades; máximo, menor que yo cinco años y mayor [también] tampoco rucos, ¡no quiero!", agregó. "Si llega, no importa de dónde sea, que sea un hombre trabajador y que está bien, nada más". Erika Buenfil Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La famosa también reveló que su coquetería ha cambiado tras haberse convertido en mamá. Sin embargo, sabe como atraer a un caballero de manera casual. "Sí, soy muy coqueta. Bueno, ya no, ¿eh? Se me quitó, me volví buena persona y mamá", comentó. "[El cortejo, la onda] no se la tiro, pero si le echo su miradita", concluyó. Erika Buenfil sigue enfocada en su trabajo y quizá en algún momento dé la sorpresa de que entable un idilio; solo el tiempo lo dirá.

