Los 6 hijos que perdió Carmen Salinas: "Era una tragedia mi vida" La siempre recordada actriz vivió momentos maravillosos, pero también sufrió muy de cerca la pérdida más dolorosa de todas. Así lo contaba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hubo alguien que vivió intensamente la vida, con sus alegrías, sus glorias y sus golpes, esa fue Carmen Salinas, quien fallecía esta semana a los 82 años. En su currículum profesional cuenta con un abanico inmenso de trabajos destacados e innumerables éxitos. Pero en su diario más personal, las experiencias también recorrieron toda la amalgama de colores. Una vida en la que la tragedia tuvo su momento protagónico que Carmen recordó ante los medios con gran pesar hace justo dos años. La pérdida de sus 6 hijos fue, quizás, el episodio más doloroso de todos. Así lo compartía con su cómplice número uno, su público, su gran apoyo y testigo de esta montaña rusa que fue la existencia de esta primera dama. Con gran dolor en su corazón, Carmen reconoció haber perdido varios hijos en una etapa de su vida, uno de los cuales era sietemesino. "Tuve la desgracia de perder... tuve 5 abortos, yo lloraba mucho, era una tragedia mi vida. Aborté una de 7 meses de gestación", expresó con la voz entrecortada ante los micrófonos. Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: Mezcalent Por mucho que intentó revivirlo, no fue posible. "Se me murió en las manos y lo alcancé a bautizar con el nombre de Jesús". Después de tantísima angustia, Carmen pudo finalmente tener a sus dos hijos Pedro y María Eugenia Plasencia. Pero de nuevo la tragedia tocó su vida al perder al primero, víctima de un cáncer a los 37 años en 1994. Un episodio que la marcó para siempre. Pocos días antes de su grave ingreso hospitalario, la protagonista de la mítica María la del Barrio, le recordaba así por el día de su cumpleaños. "Con el hijo de mi vida Pedrito Ernesto Plascencia Salinas corazón de mi vida que hoy cumpliría años 7 de noviembre. Solo le puedo regalar oraciones y una veladora, pero mi amor y oraciones están contigo", le escribió. Fue un día en el que publicó varias fotos de recuerdos y momentos inolvidables junto a él. Apenas 4 días después era ingresada tras sufrir el derrame cerebral que se la ha llevado para siempre al lado de su eterno amor, su hijo Pedro.

