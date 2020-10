Close

6 cosas que tienes que saber de Toni Costa Por Carole Joseph Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Además de ser la pareja sentimental de Adamari López por casi una década y el papá de Alaïa ¿qué más debes saber del bailarín español que conquistó a la presentadora de Telemundo de Un nuevo día? Aquí te lo contamos. Empezar galería De la madre patria Image zoom Credit: Mezcalent Su nombre completo es Antonio Costa Lozano y es un bailarín profesional originario de Valencia, España. 1 de 6 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio En América Image zoom Llegó a Estados Unidos en el 2011 para ser la pareja de López en el programa de Univision, ¡Mira quien baila! Fue ahí dónde se enamoraron perdidamente y Costa ya no regresó al Viejo Continente. Junto a la también actriz procreó a su hija Alaïa. 2 de 6 Applications Ver Todo Empresario Image zoom Credit: Mezcalent Además de ser bailarín y coreógrafo, Costa también es empresario y cuenta con su propia línea de accesorios. El próximo año lanzará su línea exclusiva de lentes de sol. 3 de 6 Applications Ver Todo Anuncio ¡Zumba! Image zoom Es instructor de Zumba profesional. Además de tener un canal de YouTube en donde la enseña, Costa realiza año con año diversas clases gratuitas para concientizar a las personas sobre el cáncer de seno, mal que López ha superado. 4 de 6 Applications Ver Todo Hombre de familia Según López, Costa (der., con su hija Alaïa y su sobrina), es un hombre de familia que en todo momento está al pendiente su madre, su padre, su hermana y su sobrina, quienes viven en España. 5 de 6 Applications Ver Todo Detallista Image zoom Credit: Mezcalent Si algo caracteriza a Costa, además de su buen ritmo y los creativos videos en sus redes sociales, es que es un hombre sumamente detallista. En cada aniversario o fecha importante en su familia, el bailarín se encarga de organizar sorpresas únicas que dejan a López sin aliento. ¡Qué bonito lo bonito! 6 de 6 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image 6 cosas que tienes que saber de Toni Costa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.