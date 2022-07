500 famosos exigen justicia para víctimas de abuso sexual por parte de Coco Levy Aislinn Derbez, Alfonso Herrera, Fernanda Castillo, Esmeralda Pimentel, Maite Perroni, Regina Blandón, Mauricio Ochmann y otros, alzan la voz para terminar con el acoso y abuso sexual en Videocine. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Danna Ponce denunció pública y penalmente a Jorge Levy. De acuerdo con la actriz el también conocido como Coco Levy, aprovechó su poder como ejecutivo de Videocine y le tocó los senos. Tras este señalamiento, otras mujeres dieron a conocer abusos de tipo sexual por parte del hijo de Talina Fernández. Ante la falta de acciones por parte de La mencionada empresa cinematográfica, filial de Televisa, 500 actores en México se han pronunciado al respecto y exigen justicia para las presuntas víctimas. "Han pasado 16 días desde que Danna Ponce denunció penalmente al productor de Videocine, Jorge Levy, por abuso sexual y hasta la fecha la empresa filial de Televisa no se ha pronunciado al respecto", se lee en un comunicado realizado por diversas agrupaciones y donde firman 500 famosos. "Desde nuestra trinchera asumimos nuestra responsabilidad, nos comprometemos a no quedarnos calladas, crear espacios seguros y exigir un alto a la violencia sistémica contra la mujer". Esta petición incluye el respaldo de celebridades como Aislinn Derbez, Alfonso Herrera, Fernanda Castillo, Esmeralda Pimentel, Maite Perroni, Laisha Wilkins, Regina Blandón, Mauricio Ochmann, Michelle Renaud, Luis Gerardo Méndez y Stephanie Sigman, entre muchos otros. Aislinn Derbez, Fernanda Castillo y Maite Perroni Aislinn Derbez, Fernanda Castillo y Maite Perroni | Credit: Mezcalent; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las niñas y mujeres no somos objetos. Ni una niña ni mujer debería enfrentar maltrato, humillaciones, acoso o abuso. Somos la mitad de la población, del talento, la fuerza y la voz en este país. Tenemos derecho a perseguir nuestros sueños y diversas profesiones sin miedo, con respeto y libertad", continúa. Caso Coco Levy Credit: Danna Ponce Instagram "Apoyo a Danna y la decena de mujeres que han compartido sus testimonios. Comprometidas a acompañarnos y a alzar la voz, que se sepa en todo México: no están solas. Mujeres, actrices, directoras, productoras, asistentes, guionistas, editoras, sonidistas, fotógrafas, estilistas, maquillistas, activistas y colectivas, unimos nuestras voces una vez más y lo haremos las veces que sean necesarias para exigir justicia y decir: Basta", sigue. Caso Coco Levy Credit: Danna Ponce Instagram El escrito, que circula por diversas redes sociales y ha sido retomado por medios locales, incluye la actuación inmediata de las autoridades y la empresa. "Exigimos a Videocine pronunciarse; realizar las investigaciones internas correspondientes; implementar y accionar los protocolos de género debidos para poner fin al abuso de poder y acoso sexual", menciona. Caso Coco Levy Credit: Danna Ponce Instagram "A los directores y ejecutivos de las empresas en la industria de cine y televisión, basta de permitir y perpetuar conductas machistas y condonar el abuso y acoso en sus oficinas y foros", agrega. "Exigimos a las autoridades llevar a cabo los procesos de investigación con perspectiva de género y actuar con todo el rigor de la ley. Video cine rompe el pacto". Caso Coco Levy Credit: Danna Ponce Instagram De momento, ni Televisa o Videocine han reaccionado a este comunicado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 500 famosos exigen justicia para víctimas de abuso sexual por parte de Coco Levy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.