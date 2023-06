Los 50 más bellos de People en Espanol 2023: #LasAmazonas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karol G Bellos 2023 Credit: Taylor Miller/BuzzFeed/Redux @Redux Pictures Más que nunca el mundo necesita amor y en el 2023 nuestros "Los 50 más bellos" lo celebran en todas sus facetas: amor a su arte y fans, amor a los suyos, amor a lo que los rodea, y sí, amor a sí mismos. Las destacadas en este grupo —nuestras #Amazonas— son talentosas, libres, valientes y seguras de sí mismas, mujeres que contagian a todos con su energía por doquiera que pisan con fuerza. ¿Nuestra primera elegida? Claramente, Karol G… Empezar galería Karol G Karol G Bellos 2023 Credit: Taylor Miller/BuzzFeed/Redux @Redux Pictures El corazón de Karol G palpita al compás del anhelo que desde niña la ha impulsado a seguir contra viento y marea su vocación por la música. Desde su infancia en su natal Medellín, Colombia, hasta su explosión en la escena reguetonera tras firmar con Universal Music en 2016, la cantautora de 32 años ha hecho de la honestidad y sus sentimientos, además de su sex appeal, un sello de identidad. Con más de 49 millones de seguidores en Spotify, una colección de galardones y un flamante contrato con la disquera Interscope Records, la fórmula ha funcionado. "La gente sabe que vengo de una ruptura [con el cantante Anuel AA] mala", dijo Carolina Giraldo Navarro, el nombre verdadero de la artista, a CBS al hablar de su álbum Mañana será bonito, el primero de una cantante en español en ingresar al Billboard 200. "El resultado es que muchas de mis canciones en mi álbum vinieron de eso". Y es que "La Bichota" también factura. Tras participar en la banda sonora del filme Barbie, ahora debutará como actriz en la serie Griselda (Netflix) al lado de Sofía Vergara. —Mayra Mangal 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Madison Anderson Madison Bellos 2023 Credit: Cortesía Madison Anderson nunca olvidará el momento en el que Héctor Sandarti pronunció su nombre como ganadora de la tercera temporada de La casa de los famosos. "Esta experiencia para mí significó muchísimo, sin duda un cambio drástico en mi vida", dice de las 14 semanas que permaneció aislada del mundo exterior en el exitoso reality de Telemundo. La modelo y cantante, de madre puertorriqueña y padre estadounidense, ganó algo más valioso que el premio de $200,000. "Me ayudó a crecer y a pensar más en mí, me hizo fuerte, resistente. Salí creyendo más en mí", señala. "Aprendí que no hay necesidad de fingir para ser igual a los demás". Su autenticidad precisamente fue la que la llevó a conectar de una manera muy especial con el público y a ganar una legión de fans. Reconoce que gracias a lo vivido en el reality encontró sus "alas y fuerza". Ahora, a sus 27 años, no hay quien detenga su vuelo, ya sea en la música como la actuación. "Estoy abierta a todas las oportunidades", dice. "Así que seguirán escuchando Madison por mucho tiempo". De eso no hay duda. —Moisés González 2 de 12 Ver Todo Ana de Armas Ana de Armas Bellos 2023 Credit: Shayan Asgharnia/AUGUST La pasión por la actuación llevó a Ana de Armas a abandonar su amada Cuba a los 18 años. Desde entonces, la estrella de 35 años —nominada al Oscar por mejor actriz por su rol de Marilyn Monroe en Blonde— ha conquistado el mundo. "Es un lazo que no se puede romper", dice de su devoción por sus raíces. Su familia y sus compatriotas celebran con ella sus triunfos. "No puedes tener una carrera y trabajar tanto si no estás emocionalmente bien y no sientes el amor de tanta gente alrededor", reconoce De Armas, quien protagoniza las películas de acción Ghosted, con Chris Evans, y Ballerina, con Keanu Reeves, que se estrenará el año que viene. Además, la actriz copresentó en abril el icónico show Saturday Night Live con Karol G. Hoy tiene claro que el tiempo con sus seres queridos es lo más valioso. "Quiero vacaciones, descansar", confiesa. "Encontrar el balance, esa es la meta al final".—Lena Hansen 3 de 12 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez Bellos 2023 Credit: Micaiah Carter/AUGUST "Ser una buena persona que envía mucho amor al mundo y que sabe que uno puede lograr cualquier cosa que se proponga", explica Jennifer López de su motivación y de los valores que transmite a sus hijos, Max y Emme Muñiz, de 14 años. Eso explica cómo puede abarcar tantos proyectos profesionales, además de liderar sus negocios como empresaria y ser la reina de las redes sociales, donde acumula más de 384 millones de seguidores en múltiples plataformas. Ojo, cada proyecto que hace es una muestra de perfeccionismo. Como su reciente cinta The Mother (Netflix), que tras su debut alcanzó el puesto número 1 de la plataforma. "Tuve que aprender combate, aprender a pelear y disparar rifles", explica la cantante de 53 años sobre el filme, que también produjo. Sin darle tregua al cansancio, JLo tiene por delante su próximo proyecto: la cinta Unstoppable producida por su marido Ben Affleck. —M.M. 4 de 12 Ver Todo Ivy Queen Ivy Queen Bellos 2023 Credit: Cortesía Ni las cremas, ni las vitaminas es lo que hace que resplandezca tanto la reina Ivy Queen. "Tener a mi hija cerca es mi mejor secreto para sentirme y verme bien", dice la puertorriqueña de 51 años. "Mi mayor logro personal [es] Naiovy, [y] en lo profesional, ser la única y pionera reina del reguetón".

De hecho, la intérprete de "Quiero bailar" fue premiada por su legado musical en la pasada edición de Premio Lo Nuestro. "Todos los momentos son grandes y especiales, este [momento en mi carrera] ha sido mágico porque he recibido grandes reconocimientos en vida que para mí cuentan mucho más que los póstumos". A lo que agrega: "Mi gran logro [es] ser ejemplo e inspiración de toda la generación femenina en la música urbana". —Carole Joseph 5 de 12 Ver Todo Nadia Ferreira Nadia Ferreria Bellos 2023 Credit: Cortesía Con un año más que movido, Nadia Ferreira tiene muy claro cuál es su próximo proyecto. "Ser mamá y disfrutar al 200 por ciento de esta nueva etapa en mi vida", asegura la modelo de 24 años, quien acaba de convertirse en madre. "Está siendo una etapa maravillosa en mi vida, [la] cual la estoy disfrutando a diario". Muy bien acompañada de su esposo, el cantante Marc Anthony, de 54 años, y también de la mano de sus fieles seguidores a los que la Miss Paraguay 2021 les comparte a través de sus redes sociales sus looks de impacto. "Mi vida ha dado un giro al cien por ciento. Es algo que siempre deseé en mi vida y para lo cual tengo toda mi energía puesta en eso". —C.J. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mariana Varela y Fabiola Valentín Fabiola y Mariana Bellos 2023 Credit: Foto: Abimael Ortíz @operturephoto; Pelo y maquillaje: Adriel Ortíz @makeupbyadrielortiz; Estilista: Edgar Ramos @Edgar.style; Ropa: Stella Nolasco @stellanolasco; Joyería: Charlie Lapson @charlielapson; Locacion: Antillano Bar @antillanobar Cuando se conocieron en un concurso de belleza en Tailandia hace tres años, la argentina Mariana Varela y la puertorriqueña Fabiola Valentín supieron en seguida que algo las unía. "Desde ese momento hicimos conexión y nos volvimos inseparables", cuenta Valentín. Si bien su relación amorosa empezó entonces, el mundo se enteró en octubre cuando se volvió viral la foto de la ex Miss Argentina, de 26 años, y la ex Miss Puerto Rico, de 23, anunciando en redes que se habían casado. Desde entonces han recibido numerosas felicitaciones, y alguna que otra crítica, para lo que las dos modelos están más que preparadas. "Entendemos que junto a la exposición vienen críticas. Es un aprendizaje que hemos tenido por nuestra profesión y sabemos que en este mundo existen diferentes opiniones y formas de ver la vida", observa Valentín. "Pero si estas opiniones hacia nosotras son con mala intención o carecen de verdad, no dejamos que eso nos afecte". Con su amor por escudo, hagan lo que hagan van juntas de la mano. "Nos acompañamos en todo momento, desde una taza de café, hasta nuestras metas personales", dice Valentín. —Leonela Taveras 7 de 12 Ver Todo Claudia Martín CLAUDIA MARTIN Bellos 2023 Credit: Foto: Juan Bautizta; Estilista: Juan Carlos Placensia; Peinado: Omar Alvarez; Maquillaje: Claudia Gamiño El amor es el motor que mueve la vida de Claudia Martín. "Vinimos a este mundo únicamente a amar y ser amados", señala la actriz mexicana. ¿Quiénes son los grandes amores de su vida? "Mis papás, mi hermana, mi novio [el actor mexicano Hugo Catalán] y mis tres perritos chihuahuas", ennumera. La protagonista de exitosas telenovelas de 33 años destaca también la importancia del amor propio. "En un mundo donde es muy fácil tentarse a caer en inseguridades y miedos, hay que ser consciente de quiénes somos y abrazarnos", dice. Por lo que también trabaja a diario es por ser mejor actriz. "[El set de grabación] es un espacio sagrado que merece mucho respeto", apunta Martín, quien graba en México como protagonista la telenovela Vencer la culpa. "Está muy bien escrita con un mensaje social que se enfoca en mujeres y en la importancia de apoyarnos unas a las otras", comenta de esta nueva entrega de la exitosa saga Vencer que estrenará Univision. "Desde que me ofrecieron el papel me sentí halagada y sobre todo agradecida". —M.G. 8 de 12 Ver Todo La Materialista La Materialista Bellos 2023 Credit: Wilson Graph Fotografia Llegar al altar con el amor de su vida y "poder encargar a la cigüeña" son planes que llenan de ilusión a Yameyry Infante. La cantante dominicana, mejor conocida como La Materialista, mostró su lado más sensible en el reality show La casa de los famosos. "La mujer que conocí ahí dentro fue a Yameyry, esa sin poses, sin miedo a mostrarse tal y como es". Esa transparencia la hizo ganadora de "Elige a tu bello", y los votos de sus fans hicieron realidad su sueño de entrar a esta lista. "Para mí el amor es el poder que todo lo puede, lo que me llena de ilusión y me impulsa a ser mejor ser humano y mejor hija, esposa", dice la artista, quien está por lanzar una nueva producción musical. "Amo a mi familia y creo esa es la razón por la que nunca me rindo. Amo la vida y trato de hacer felices a los que me rodean, es parte de mi misión". —L.H. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tini Tini Bellos 2023 Credit: Gorka Postigo/Cortesía de Pull & Bear "Llorar también hace bien y las cosas no tan lindas te terminan haciendo más fuerte", dijo Tini sobre la necesidad de cuidar la salud mental a sus seguidores en Instagram. La cantante y actriz argentina de 26 años en sí se desahoga en sus canciones con temas como "Cupido" y "La loto" –junto a Anitta y Becky G– que han enamorado al mundo. Martina Stoessel —quien alcanzó la fama con su personaje protagónico en la serie Violetta de Disney— hoy está entregada a su música y a su gira Tini Tour, que la traerá en noviembre a Estados Unidos. El amor también le sonríe. Tras su ruptura con Sebastián Yatra hace tres años, luce feliz junto al futbolista Rodrigo de Paul. "Es un gran sueño para mí ser madre y verme en ese rol", confesó a People en Español. "Me parece que nací en una familia demasiado hermosa para no querer soñarlo. Y siempre he tenido una conexión muy especial con los nenes chiquitos. Me encantaría. Veremos qué sucede y hacia dónde me lleve la vida". —L.H. 10 de 12 Ver Todo Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz Bellos 2023 Credit: Chepe Jose @chepejose Nunca es tarde para lograr tus sueños. De ello da fe Aleyda Ortiz, quien esperó casi una década para ser parte de "Los 50 más bellos". "¡Aún no lo puedo creer! Curiosamente todas las ganadoras de Nuestra Belleza Latina fueron parte el año que ganaron, pero yo no y pensé que se me había pasado ya el tiempo", confiesa la puertorriqueña de 34 años, quien fue la reina del concurso de Univisión en el 2014. "Hoy, muy feliz y agradecida, puedo decir que cumplí una meta más en mi carrera". Uno de sus propósitos es seguir la estela de otra reina, la del Bronx. "Suena trillado, pero amo a JLo. Admiro su tenacidad, me ha enseñado que hay que ser ambicioso y muy trabajador", dice la presentadora de En casa con Telemundo. "De ahí viene una frase que uso cuando necesito fuerza: 'El que se cansa, pierde'". Y el que no ama, también. "Cuando el amor es verdadero e incondicional, no importan las dificultades; siempre encuentra la forma de triunfar", señala. "El amor bueno existe y comienza con uno mismo". —C.J. 11 de 12 Ver Todo Alexia Putellas Alexia Putellas Bellos 2023 Credit: Gareth Cattermole - FIFA/FIFA via Getty Images Este ha sido el año más difícil de la carrera de Alexia Putellas. La considerada mejor futbolista del mundo sufrió una terrible lesión que la dejó apartada 9 meses de las canchas y le hizo pasar momentos oscuros. Enamorada de la pelota desde muy pequeña, cuando tenía que jugar con niños porque patear el balón no era considerado femenino, se llegó a replantear su relación con el fútbol. "Temí no volver a ser yo misma", confesó la ganadora de dos Balones de Oro, de 29 años. Esos malos recuerdos se disiparon cuando saltó al campo el pasado 3 de junio para disputar los últimos minutos de la final de la Champions, en la que las jugadoras del FC Barcelona se proclamaron por segunda vez reinas de Europa. Como se suele decir, el fútbol te quita y te da. Como cuando se convirtió en el refugio de la jugadora catalana hace 10 años tras perder a su padre, el responsable de haberle contagiado esa pasión y quien desde pequeña la llevaba a donde fuera necesario para que diera rienda suelta a sus sueños. Ahora, si nada se interpone en el camino, su próximo reto es disputar con la selección española el Mundial que empieza el mes que viene en Australia y Nueva Zelanda. ¿Le sonreirá de nuevo la pelota? —Joaquim Utset 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los 50 más bellos de People en Espanol 2023: #LasAmazonas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.