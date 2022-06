Los 50 más bellos de People en Español 2022: #NuevoAmanecer Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería BELLOS 2022 – Adamari Lopez Credit: Fotógrafo: MICHYWATCHAO/@michywatchao; Dirección y Estilismo: READING PANTALEON/@readingp; Maquillaje: MICHELLE FLAZ/@michelleflaz; Peinado:JESSICA DE LEÓN/@hairbyjessicadl; Bodysuit: KIUT @kiut_llc; Joyas: GOLD CENTER/@goldcenter; Locación: MARGARITAVILLE ISLAND RESERVE CAP CANA/@margaritavilleircapcana Este año, "Los 50 más bellos" de People en Español están divididos en cuatro categorías: bellos de la música, mamás bellas, artistas que están dejando huella donde han pisado —y otros que han tenido un nuevo amanecer, tanto en lo personal como en lo profesional en el 2022. Este último grupo es el que celebramos en esta galería de fotos. Algunos se han entregado en cuerpo y alma a mejorar sus vidas (¡y salud!), otros se han reinventado en sus carreras, y otros más se destacaron en la elección de Elige tu bello en PeopleEnEspanol.com para ser incluidos en esta lista. Y arrancamos con ¿quién más? Adamari López... Empezar galería Adamari López BELLOS 2022 – Adamari Lopez Credit: Fotógrafo: MICHYWATCHAO/@michywatchao; Dirección y Estilismo: READING PANTALEON/@readingp; Maquillaje: MICHELLE FLAZ/@michelleflaz; Peinado:JESSICA DE LEÓN/@hairbyjessicadl; Bodysuit: KIUT @kiut_llc; Joyas: GOLD CENTER/@goldcenter; Locación: MARGARITAVILLE ISLAND RESERVE CAP CANA/@margaritavilleircapcana Al mirarse en el espejo, Adamari López le hace un guiño a su reflejo. "Veo a una mujer que se ha sabido levantar, que disfruta cada día de cada nueva oportunidad, que está contenta de cómo va llevando esta nueva etapa de su vida, mucho más tranquila, segura, feliz", cuenta la actriz puertorriqueña de 51 años, quien ha renacido tras volver a la soltería y adelgazar más de 30 libras. La copresentadora de Hoy día (Telemundo) —y exjueza de Así se baila y Miss Universo— añora volver a actuar. ¿Qué más desea su alma? "Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, un hombre leal", decreta la mamá de Alaïa. "Quiero un hombre trabajador, divertido, que quiera viajar, disfrutar, que tenga planes de familia, eso es lo que deseo". —Lena Hansen 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Eugenio Derbez BELLOS 2022 – EUGENIO DERBEZ Credit: Valentina Cy Si tuviera que definirse con una sola palabra, Eugenio Derbez elegiría "perfeccionista". Tanto como cualidad como defecto. Pero ha sido su afán de perfección lo que lo ha llevado a triunfar primero en su natal México y luego en Hollywood, donde empezar no fue nada fácil. El actor de 60 años aún se siente como Antonio, el protagonista de su más reciente cinta, The Valet (Hulu), quien se convierte en pareja accidental de una estrella de cine. "Soy muy tímido, no creas que soy de los que andan en fiestas", dice. "Hay una escena en la película en la que Antonio está en una alfombra roja y no sabe ni hablar. Bueno, me pasó en mis primeras alfombras rojas cuando llegué a Estados Unidos". Derbez, quien subió al escenario de los pasados Oscar a celebrar el galardón a mejor película como parte del elenco de Coda, sigue en su empeño de reivindicar a la comunidad latina. "Cuando empecé a intentar venir a Estados Unidos, ser latino era un problema. Ahora siento que estamos de moda". —Carla Colomé Santiago Si quieres ver a los Bellos que están #DejandoHuella haz click aquí 2 de 10 Ver Todo Myrka Dellanos BELLOS 2022 – Myrka Dellanos Credit: Anthony Films "Cada día es una bendición y así lo vivo", afirma Myrka Dellanos, quien al celebrar su cumpleaños en mayo no tuvo más que agradecimientos a la hora de soplar las velitas de su pastel. "No pedí algún deseo porque tengo todo lo que necesito", asegura la cubanoamericana, quien estuvo acompañada de su madre y su hija. "Siempre duermo más feliz cuando estamos las tres bajo el mismo techo", dice de las mujeres más importantes en su vida. Su regreso a la pantalla chica como copresentadora de La mesa caliente (Telemundo) también tiene a sus fanáticos celebrando. "Me estoy divirtiendo muchísimo en este nuevo reto", reconoce Dellanos, quien se aferra a su fe en momentos difíciles. "Dios está en control y me tiene en la palma de su mano". —L.H. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Rafael Amaya BELLOS 2022 - Rafael Amaya Credit: Fotógrafo: Uriel Santana/@urielsantanafoto; Grooming: Realiz Alcaide; Estilista: Reading Pantaleón; Productor en el set: Frankie production LA/Jason Castle No hay nada mejor que darle carpetazo al pasado y renacer. Para ejemplo, ahí está Rafael Amaya que vuelve al ruedo para conquistar la pantalla chica. "Les tengo una noticia muy importante. Porque ustedes lo pidieron, la octava temporada de [El señor de los cielos] está confirmada y vamos con todo", dijo a través de sus redes el mexicano de 45 años sobre su reingreso a las filas de Telemundo. "Aurelio Casillas regresa de la muerte porque millones de ustedes lo pidieron". ¡Bienvenido seas Rafa! —C.J. 4 de 10 Ver Todo Olga Tañón BELLOS 2022 - Olga Tanon Credit: Natalia Aguilera/@natalyphoto Boquiabiertos han quedado más de uno al ver la renovada imagen de Olga Tañón, quien tras realizarse una cirugía bariátrica ha rebajado 50 libras —y a quien le han llovido los piropos. "Siempre haré lo que tenga que hacer para estar bien y sentirme feliz conmigo misma", dice la consagrada artista, quien sigue conquistando escenarios y grabando nueva música. "Me enorgullece esos coros cuando estoy montada en una tarima, ese reconocimiento de compañeros de la industria, de mi familia, de mis hijos", afirma la puertorriqueña de 55 años. "Aún en los momentos más difíciles he sido agradecida", confiesa la Mujer de Fuego. "Gracias a eso soy la Olga que soy, no me arrepiento de nada. Miro hacia atrás y veo lo bendecida que he sido". —L.H. 5 de 10 Ver Todo Ana Brenda Contreras BELLOS 2022 - Ana Brenda Contreras Credit: Fotógrafo: Billy Coleman/@Billycoleman_photography; Telemundo Su reciente salto a Telemundo le ha traído renovados bríos a Ana Brenda Contreras. "Es un sueño poder hacer un clásico de época", afirma la protagonista de exitosos melodramas como La que no podía amar y Corazón indomable, quien se alista para debutar en esa cadena con el drama El Conde al lado de Fernando Colunga, Marjorie de Sousa y Chantal Andere. "Mezcla amor, venganza, política", prosigue sobre el proyecto, que es uno de varios posibles que preparan para su nueva casa. Paralelamente alista el estreno de otra serie, el thriller psicológico Toda la sangre (Pantaya), y continúa con su línea de productos para el cabello Eva+Avo, basada en un elíxir elaborado con un secreto de familia. "Me llena de orgullo y felicidad el ser esta mujer que siempre soñé ser", afirma la actriz de 35 años. "Dueña de su vida, que puede hacer lo que se le pegue la gana y divertirse en el proceso". —Mayra Mangal 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza BELLOS 2022 - Alejandra Espinoza Credit: Nadir Alcantara Las apariencias no van con Alejandra Espinoza. "Muchos viven de las apariencias. Imagínense tener que aparentar que eres alguien más. No soporto eso y lo veo demasiado", dijo la actriz mexicana en su podcast Entre hermanas. La Mariluz de Corazón guerrero (Univision), que abrió un nuevo capítulo en su vida cuando se mudó a México con su familia, está centrada más que nunca en su profesión, en su pequeño Mateo, y en su esposo Aníbal Marrero. "Siempre nosotros hemos manejado nuestra familia como un equipo de futbol, a donde va el balón, ahí vamos todos", dijo al programa El gordo y la flaca (Univision). A quienes le preguntan si quiere tener más bebés, les responde con sinceridad. "Si no tengo otro hijo no es porque no quiera, es porque no he podido". Lo dicho, sin apariencias. —C.C.S. 7 de 10 Ver Todo Andrea Meza BELLOS 2022 - Andrea Meza Credit: Fotógrafo:JUAN HERNÁNDEZ/@juaanji; Dirección y Estilismo: READING PANTALEÓN/@readingp; Peinado: MARÍA LAURA SERRAO/@muamarialaura; Locación: UPPER MEDIA PLACE/@uppermediaplace La vida de la chihuahuense Andrea Meza ha dado un giro de 180 grados desde que se coronó Miss Universo en 2020. En cuestión de meses, la antigua estudiante de ingeniería de sistemas pasó a ser reina de belleza; novia del Tiktoker Ryan Antonio, el llamado Güero Farandulero, a quien conoció por redes; y conductora de En casa con Telemundo. "Hay veces que me siento abrumada con tanto cambio en mi vida, siéndote sincera, pero me siento agradecida", expresa la también aspirante a cantante de 27 años, quien ha hablado anteriormente de su lucha contra la angustia y timidez. "[Pero] la vida me llevó por este camino. Saber que tu palabra tiene poder es algo que se parece a Miss Universo; la gente te escucha. Mi voz tiene peso. Me tomo [mi rol en Telemundo] muy en serio y me preparo todos los días". —M.M. 8 de 10 Ver Todo Cristan Carabias BELLOS 2022 - Cristan Carabias Credit: Fotógrafo: KIKE FLORES/@kikeflorescreator; Productora: Patricia Rivadeneira/@duckboxproductions; Estilismo: READING PANTALEÓN/@readingp; Maquillaje y Peinado: NATALIA PARRALES/@natalia_beauty; Locación: UPPER MEDIA PLACE Si bien le quiere seguir los pasos a sus progenitores, el actor y cantante Christian Carabias y la actriz Ximena Duque, Cristan Carabias se ha sabido ganar el corazón de cientos de miles de personas que lo siguen en sus redes —y gracias a que votaron por él en PeopleEnEspañol.com se encuentra en esta lista. "Me siento muy agradecido de todas las personas que depositaron su confianza en mí a través de su voto", expresa el joven entrenador de 18 años, quien además se está forjando una carrera en el fisiculturismo. "El amor y apoyo que recibo a diario del público significa mucho para mí y mi crecimiento personal". Si bien Carabias sueña con ser actor, está enfocado en el lanzamiento de su línea de ropa deportiva, que estará disponible a finales de año. "Estoy ultimando detalles sobre cómo lograr que las prendas se adapten a las necesidades de personas reales que se ejercitan y hacen deporte constantemente", dice. —Yolaine Díaz 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Yailin BELLOS 2022 - Yailin Credit: Glad Empire Antes de conocer a Anuel AA, Yailin ya contaba con miles de fanáticos que la apoyaban en todo. Pero su vida cambió drásticamente cuando empezó su idílico romance con el cantante puertorriqueño, uno que los ha convertido en una de las parejas más seguidas del momento por fans que votaron en PeopleEnEspanol.com para que ella entrara en la lista de "Los 50 más bellos". "Estoy feliz", comparte la cantante dominicana de 19 años. "Gracias a Dios y agradecida con él y con el público por elegirme. El afecto que me dan significa todo. Sin ellos no somos nada". Otra cosa que la tiene en las nubes es su reciente boda civil con Emmanuel Gazmey Santiago, una que se llevó a cabo sin invitados y de forma muy sencilla en República Dominicana. "Emmanuel para mí es el único amor de mi vida", expresa la joven quien está lista para seguir haciendo música y convertirse en mamá. "Pase lo que pase, eso nunca cambiará. Para mí, él es el hombre perfecto". —Y.D. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los 50 más bellos de People en Español 2022: #NuevoAmanecer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.