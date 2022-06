Los 50 más bellos de People en Español 2022: #BellosDeLaMusica Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería NO REUSE – BELLOS 2022 - Daddy Yankee Credit: Isaac Reyes Este año, "Los 50 más bellos" de People en Español están divididos en cuatro categorías: Bellos de la música, mamás bellas, y artistas que están dejando huella donde han pisado —y otros que han tenido nuevos amaneceres, tanto en lo personal como en lo profesional en el 2022. Hoy, empezamos con quienes nos han puesto a bailar con sus más inspiradas canciones. ¡Gracias por la buena vibra, chicos, que mucha falta nos hace! Y, nada, arrancamos con... El Cangri. Empezar galería Daddy Yankee BELLOS 2022 - Daddy Yankee Credit: Isaac Reyes "Ser feliz es una decisión", dijo Daddy Yankee a sus fans en Instagram, desde donde comulga con más de 45 millones de ellos. ¿Y quién mejor que el Big Boss del reguetón para dar cátedra sobre el éxito y la verdadera felicidad? Al anunciar su retiro de la música en marzo, el pionero de este globalizado género urbano rompió muchos corazones. Pero como consuelo está su último álbum, Legendaddy (Republic Records) —que considera su mejor obra— y una gira mundial de despedida, La última vuelta World Tour. "Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta", dijo Raymond Ayala, de 45 años, sobre sus tres gloriosas décadas en la música. Si bien ha ganado un sinfín de galardones, su mayor recompensa es el amor de su esposa, sus hijos y sus fanáticos. "Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, lo que me han regalado". —Lena Hansen 1 de 19 Ver Todo Anuncio Anuncio Karol G BELLOS 2022 – Karol G Credit: Heather Hazzan/The Licensing Project Con sus motivadoras canciones, Karol G ha ayudado a sanar muchos corazones rotos. El de la cantante de 31 años parece estar feliz y latiendo más fuerte que nunca en esta etapa de soltería y éxitos laborales. Tras triunfar en Coachella y con su gira Bichota, en el 2022 emprenderá su nueva gira Strip Love Tour. Además ha alcanzado la cima con himnos como "Mamiii" y "Provenza", y hará su debut como actriz en la serie Griselda de Netflix. Los consejos de amor de Karol G, que regala en sus conciertos, se han vuelto virales en TikTok. "Si usted sabe que está rica, mamacita, talentosa, trabajadora, amiga usted no lo necesita más", dijo en tarima Carolina Giraldo, esta colombiana que ha conquistado al mundo. ¿Otro consejo de la reggaetonera que vale oro? "¡El makinón no es el carro, es la bichota que lo maneja!". —L.H. Si quieres ver a las #MamasBellas 2022 haz click aquí 2 de 19 Ver Todo Bad Bunny BELLOS 2022 - Bad Bunny Credit: Ramona Rosales/AUGUST Cuando Bad Bunny pisó la alfombra roja de la pasada gala del Met con un vestido largo y un extravagante peinado, las redes se alborotaron. Pero no su legión de fans. Ellos esperan esto y más de Benito Antonio Martínez Ocasio, quien sigue rompiendo esquemas y récords en la música –en abril presentó su nuevo álbum Un verano sin ti (Rimas)– la moda e incluso el cine, ahora con su primer protagónico como el supervillano el Muerto en un filme del mismo nombre, parte del universo de Spider-Man. Incansable, en agosto emprende el Bad Bunny: World's Hottest Tour por Estados Unidos y Canadá. "A veces los latinos querían grabar con los americanos porque eran americanos", observó el puertorriqueño de 28 años en la revista GQ. "La perspectiva ha cambiado, [ahora dicen:] '¡Wow! Bad Bunny es el artista más escuchado de Spotify en 70 días. No era el americano: era este chavo, que es latino". —Mayra Mangal 3 de 19 Ver Todo Anuncio Yotuel Romero BELLOS 2022 - Yotuel Credit: Fotógrafo: Omar Cruz/@omarcruzphoto; Peinado: Marco Peña; Maquillaje: Claudia Betancur "Mis hijos son parte de mi felicidad", confiesa Yotuel Romero. "Tengo mucho cuidado en las cosas que hago porque ellos están viendo los pasos que da su padre", añade el cantante, quien con su himno "Patria y vida" ha alimentado los reclamos de libertad y democracia en su natal Cuba. ¡Y viene mucho más! El cantautor de 45 años casado con la cantante española Beatriz Luengo está por lanzar el documental Patria y vida, su disco Represent y un libro autobiográfico. "Para mí que ellos vean en su padre un hombre honrado, honesto, con valores patrios, defensor de los derechos humanos y alguien que ama a su país", concluye sobre sus retoños. "Ese es el legado que les quiero dejar". L.H. 4 de 19 Ver Todo Rosalía BELLOS 2022 - Rosalia Credit: Oliver Hadlee Pearch/Art Partner Si se tiene en cuenta que es una de las artistas más aplaudidas y atrevidas de los últimos tiempos, Rosalía tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra. Su trayecto a la fama fue largo y a veces complicado, pero le enseñó mucho. ["He aprendido] a ser agradecida", confiesa la cantante española de 28 años, quien ya tiene una colección de prestigiosos premios y muy pronto se embarcará en su primera gira mundial, Motomami, título también de su más reciente disco. Eso sí, aun teniendo la gira y otros proyectos en agenda, la cantante saca tiempo para hacer brownies, leer tomando el sol y disfrutar de la compañía de su novio Rauw Alejandro. "La vida en sí no [me] ha cambiado [con esta relación]", expresa la intérprete de éxitos como "Chicken Teriyaki" y "Con altura". "Pero es una gran bendición tener a una persona que amas [para] compartirla". —Yolaine Díaz 5 de 19 Ver Todo Rauw Alejandro BELLOS 2022 - Rauw Alejandro Credit: Rafa Gallar/@rafagallar Formar parte de esta lista ha sido una grata noticia para Rauw Alejandro, pero no una enorme sorpresa. "Mi mamá siempre me dijo que era lindo", bromea el cantante. Otra cosa que también lo emociona es el reconocimiento que ha logrado desde que lanzó su primer álbum en el 2020. "El éxito es como una moneda de dos caras. Depende como te manejes en la vida, será el resultado que obtendrás de ella", dice el artista puertorriqueño de 29 años, pareja de la cantante española Rosalía, que además muy pronto se estrenará como actor en la tercera temporada de la serie Sky Rojo (Netflix). "Me siento tranquilo, feliz y realizado con mis logros hasta este momento, pero no pierdo el enfoque de lo que es realmente importante en mi vida: mi familia, mi salud y la paz mental". —Y.D. 6 de 19 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Christian Nodal BELLOS 2022 - Christian Nodal Credit: Cortesía El cantante Christian Nodal se ha tenido que acostumbrar a estar trending en los últimos tiempos tanto por su música como también por uno que otro resbalón en su vida personal. "Siempre he cometido el mismo error en mis relaciones y es muy grande", dijo el cantante mexicano de 23 años durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda en México. "No he sabido cuidar esa parte de privacidad y lo he aprendido a la mala". Vaya que sí. Tras su polémica ruptura con la también cantante mexicana Belinda, el intérprete de "Ya no somos ni seremos" y "Adiós amor" está muy calladito y no ha confirmado ni desmentido si le está dando una nueva oportunidad al amor en los brazos de la cantante argentina Cazzu, con quien se le ha visto en diversas ocasiones en Guatemala y Barcelona. "Ahora sé que debo cuidarlo más [mi privacidad]", dijo, "y no andar publicando nada porque es el único momento donde se puede ser uno mismo". —Carole Joseph 7 de 19 Ver Todo Becky G NO REUSE - BELLOS 2022 - Becky G Credit: Greg Swales La cantante Becky G sí que tiene mucho qué celebrar. Además de estar nominada a Premios Juventud 2022, continúa promocionando su nuevo álbum Esquemas (Sony Music Latin) y su línea de maquillaje. Pero ahí no para la cosa. La sexy mexicoamericana también sigue disfrutando a flor de piel su amor con el futbolista estadounidense-argentino Sebastian Lletget y del apoyo de su familia. "Ellos son mi oasis en medio de cualquier tempestad", dice la intérprete de "Sin pijama". —C.J. 8 de 19 Ver Todo Luis Fonsi BELLOS 2022 - Luis Fonsi Credit: Mario Alzate/@marioalzatee Puede que haya pasado un lustro de Despacito, pero lo cierto es que Luis Fonsi no mira para atrás ni para tomar impulso. El puertorriqueño de 44 años ha empezado su gira internacional Noche perfecta y acaba de sacar un disco, Ley de gravedad (Universal Music Latino), en el que recupera su afinidad por el pop romántico —si es que alguna vez la había perdido. "Siempre he tenido baladas y temas rítmicos en mis discos, eso no ha cambiado", puntualiza. "A lo largo de mi carrera he podido fusionar diferentes géneros, siempre influenciado por lo que escuchaba en mi día a día". Su día a día también es la vida en familia con su esposa, la modelo española Águeda López, y sus dos hijos: Mikaela y Rocco. "El poder estar con mi familia, tener salud, paz mental, ver a mis hijos crecer, una vida plena, trabajar en lo que más me apasiona", resalta, "esa es la verdadera belleza". —Joaquim Utset 9 de 19 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tokischa BELLOS 2022 - Tokischa Credit: JOSEFINA SANTOS/The New York T​imes/Redux Tokischa ha llegado para quedarse. Esta joven de 26 años pasó del mundo de la prostitución y las calles de Puerto Plata, en República Dominicana, a convertirse en una de las cantantes de rap más controvertidas y populares. Hoy por hoy se codea con la élite de la música como Rosalía, J Balvin y Madonna, con quien anunció una próxima colaboración. "Es una dicha y un regalo de Dios poder salir de ese mundo, es un mundo que te absorbe", dijo la intérprete de "Estilazo" durante una entrevista en The Rockstar Show de Nicky Jam. "Es como volver a nacer". Fue el fotógrafo y director dominicano Raymi Paulus quien descubrió e impulsó a su compatriota —cuyo nombre de pila es Tokischa Altagracia Peralta— y grabó con ella canciones como "Yo no me voy a acostar" que la catapultaron. "Cuando tú empiezas a perdonarte por todo esto, [ves] que no fue tan malo", dijo sobre su vida la artista que es bisexual. "Ese pasado [hay que verlo bien,] ese pasado eres tú en otra etapa". —C.J. 10 de 19 Ver Todo Romeo Santos BELLOS 2022 - Romeo Santos Credit: Manuel Vélez/@manuelvelez_ Que no quepa la menor duda, en la aventura de Romeo Santos no se vislumbra fin. "Entiendo que muchos artistas trabajan anhelando un día ser leyendas. Sin embargo, estoy en una etapa de mi carrera donde tengo la misma hambre o quizás más", asegura este Bello de 41 años. "[Tengo ganas] de comerme el mundo, demostrar que hay mucho más que lograr". Tanto que así como ha dejado "Sus huellas" y ha hecho una que otra "Propuesta indecente", el cantante y productor de raíces dominicanas y puertorriqueñas busca progresar no solo en lo profesional, también en lo personal. "[Durante estos tiempos de pandemia] aprendí que la vida es ratito y debes añorar cada segundo", confiesa el padre de tres hijos. "[Aprendí] que la empatía hacia el prójimo se ha desvanecido [y por eso] quiero que la nueva tendencia sea [tener] modales, ética, profesionalismo y respeto". —C.J. 11 de 19 Ver Todo Juanes BELLOS 2022 – Juanes Credit: Mario Alzate Si Juanes tuviera la oportunidad de cambiar algo en su existencia, ¿qué sería? "Nada. Estar con mi familia, con mis fans y hacer música es lo que me hace feliz y no cambiaría nada", asegura el cantante que en agosto festejará medio siglo de vida. "Si me encontrara con el [Juanes] de hace treinta años le diría: 'Muchísimas gracias por haber creído en mí". Y agrega: "La verdad estoy muy agradecido con la vida y contento de haber tomado las decisiones que tuve que haber tomado". De hecho, tan satisfecho está el colombiano que promete que su próximo álbum será el mejor de su carrera. "Está brutal, [tiene]13 nuevas canciones que me tienen muy feliz", confiesa el esposo de la también colombiana Karen Martínez con quien comparte tres hijos. "Mi mayor éxito hasta ahora, es ser el papá de Luna, Paloma y Dante. Para mí, eso ha sido demasiado inmenso en mi vida". —C.J. 12 de 19 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anitta Anitta - BELLOS 2022 Credit: Will Vendramini/Imagine It Media Cantar en español era uno de los sueños de Larissa de Macedo Machado, mejor conocida como Anitta, y lo primero que hizo para lograrlo fue tomar algunas clases en el idioma de Cervantes e irse por un tiempo a España. Ya confiada y con ganas de comerse al mundo, la brasileña se atrevió a enviarle mensajes por Instagram a J Balvin y Maluma, con quienes luego realizó sus primeras colaboraciones en español. Gracias a eso, el mercado latino le abrió las puertas y la recibió como toda una reina, título que ya había conquistado en su país. Hoy en día, la intérprete de 29 es una artista consolidada y tiene como meta conquistar el mercado estadounidense gracias a producciones como su reciente Versions of Me (Warner Records), que incluye temas en español, inglés y portugués. "Mis éxitos son demasiado grandes como para ser coincidencias", dijo recientemente al diario Los Angeles Times. "Tomaron años de duro trabajo". —Y. D. 13 de 19 Ver Todo Maluma BELLOS 2022 - Maluma Credit: Phraa Este pretty boy se ha encargado de conquistar a México con su gira Papi Juancho World Tour 2022 y su nuevo disco The love & sex tape (Sony Musica Latin) y continuará haciéndolo en Europa en lo que resta de este año. "Estoy seguro que nadie le mete como yo", escribió en sus redes Maluma, colombiano de 28 años, quien está más que agradecido con sus fieles seguidores. "Esto quiere decir que su amor con el paso del tiempo va incrementando". En el escenario y en el mundo de la moda también. Esta semana el intérprete de "Borro Cassette" que tiene su línea de perfumes, lanzará su segunda línea de ropa Royalty by Maluma en Macy's. ¡Arriba parcero! —C.J. 14 de 19 Ver Todo Chiquis BELLOS 2022 - Chiquis Rivera Credit: Francis Bertrand La cantante Chiquis es toda una Boss Bee, que es como la llaman sus fans y se ha convertido en una marca de la incansable artista mexicoamericana. Su recién álbum, Abeja reina, fusiona cumbia, R&B y rap. "Este disco va mucho más allá, estoy contando cómo llegué a este punto de mi vida donde me siento como una reina. Quiero que se lleven esa idea: 'Si Chiquis puede, puedo yo también'", dice. "Quiero empoderar, quiero inspirar, quiero que sea una forma de reflexionar y a la misma vez poder escuchar música que te haga bailar". Además del disco, Chiquis sacó hace unos meses su libro autobiográfico Invencible (Atria), que entre muchas cosas expone episodios de violencia en su vida. "Lo que he hecho a través de mis libros y a través de este disco es contar algo y decir: 'Yo al fin del día estoy hecha de carne y hueso, tal y cual'. Por muchos años los artistas eran como intocables, pero somos seres humanos. Quiero que conozcan a la mujer detrás de la música, detrás de los libros". —Carla Colomé Santiago 15 de 19 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eduin Caz BELLOS 2022 – Eduin Caz Credit: Music VIP Entertainment Con sus compañeros, Eduin Caz ha logrado consagrar a Grupo Firme como una de las bandas de música regional mexicana más taquillera. La agrupación ocupó en el 2021 el puesto número 15 en el ranking mundial de venta de boletos de la firma Pollstar, y a finales de mayo también se convirtió en el primer grupo de regional mexicano en presentarse en Inglewood, CA, donde durante dos noches reunieron más de 90,000 fans. El éxito parece no marear al padre de dos hijos, que en los últimos tiempos ha enfrentado problemas de salud. "Estoy tratando de darle un cambio a mi vida sin dejar de ser el cantante amigable, unido, que sea alcanzable con su público", cuenta el cantante de 27 años, a quien los médicos urgieron que dejara el alcohol tras ser hospitalizado por una hernia hiatal el año pasado. "Dejé de tomar, me metí al gimnasio". Eso sí, admite, "a veces extraño alguna cerveza". —Isis Sauceda 16 de 19 Ver Todo Emilia BELLOS 2022 - Emilia Credit: Sony Music Latin A sus 25 años, la argentina Emilia Mernes sigue en camino de convertirse en una de las voces más importantes del continente. Calificada de "artista latina en ascenso" por Billboard y con una nominación a artista urbana del año en los pasados Premio Lo Nuestro, la joven cantante se ha nutrido de grandes como Rihanna, Beyoncé, Pink y Avril Lavigne. Si en su momento cautivó con el tema "Recalienta", ahora espera robar el corazón de todos con su primer álbum, ¿Tú crees en mí? (Sony Music). En esta producción expone una parte de su personalidad quizás menos conocida. "Es una faceta... más sensible, más vulnerable. Siento que abrí mi corazón con esas canciones". ¿Cómo se ve en 10 años? "Me visualizo arriba de un escenario, girando, llevando mi música por un montón de lados. Pero ojalá que todo ese futuro sea siendo feliz y rodeada de la gente correcta". —C.C.S. 17 de 19 Ver Todo Sebastián Yatra BELLOS 2022 – Sebastian Yatra Credit: Erick Fernando Quituizaca/@erickfernandoq El cantautor colombiano Sebastián Yatra puede presumir de un amplio repertorio musical, colaboraciones con John Legend, Daddy Yankee y los Jonas Brothers, así como de tener el honor de ser el único artista en cantar una canción completamente en español en una gala de los Oscar. La fórmula de su secreto estaría en su música, que combina el pop, el reguetón, la balada y hasta el pop-punk. "Una canción tiene que hacerme sentir muchas cosas para tomar una decisión antes de terminar de escribirla y de llevarla hasta el punto de que la terminan oyendo ustedes", explica el músico de 27 años, que actualmente está ocupado con su tour Dharma. "Ando haciendo mucha música en inglés y en su momento la compartiré. No es hablar dos idiomas, sino es vivir y entender dos culturas". —M.M. 18 de 19 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio J Balvin BELLOS 2022 – J. Balvin Credit: Julien Mignot/Contour by Getty Images La vida ha dado muchas vueltas para José Álvaro Osorio Balvín, conocido como J Balvin, quien tuvo que pasar de su natal Medellín a Oklahoma y de vuelta a Colombia para perfilar y despegar con su música. Figura consumada del reguetón, el ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy ha experimentado con ritmos electrónicos, house y R&B, además de colaborar con artistas como Pharrell, Sean Paul y la mismísima Queen B, Beyoncé. Aun así, el padre de un hijo insiste en grabar en español y llevar su lengua a una audiencia mundial; como prueba José (Universal Music Latino), su más reciente disco. "Cuando comencé siempre tuve a mi lado ejemplos —a mis papás, amigos— que nunca dejaron que me desanimara", afirma el artista de 37 años. "Sabes que nunca vas a parar porque esto te apasiona y se convierte en tu vida. Lo soñé, lo busqué, lo trabajé y lo estoy logrando y falta, porque falta mucho". —M. M. 19 de 19 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los 50 más bellos de People en Español 2022: #BellosDeLaMusica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.