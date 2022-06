Los 50 Más Bellos de People en Español 2022: #MamasBellas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería BELLOS 2022 – AMARA LA NEGRA Credit: Fotógrafo: KIKE FLORES/@kikeflorescreator; Productora: Patricia Rivadeneira/@duckboxproductions; Estilismo: READING PANTALEÓN/@readingp; Asistencia de Estilismo: CATHERINE RAMÍREZ/@cathmabel; Maquillaje: CLAUDIA BETANCUR/@betancurclaudia; Peinado: WILO VAZQUEZ/@wilo.vazquez; Locación: UPPER MEDIA PLACE Este año, los 50 más bellos de People en Español están divididos en cuatro categorías: Bellos de la música, mamás bellas, artistas que están dejando huella donde han pisado —y otros que han tenido nuevos amaneceres, tanto en lo personal como en lo profesional en el 2022. Amara La Negra

Entre sus planes de vida, Amara La Negra siempre tuvo en mente ser madre. "Soy hija única y mi sueño siempre fue tener seis [hijos]. Pero después de aterrizar y entender las responsabilidades de la vida definitivamente no estoy pensando en tener tantos", confiesa la empresaria de raíces dominicanas de 31 años, quien en abril se convirtió en madre de las gemelas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De los Santos. "Pero uno o dos más en un futuro sí me gustaría. Me encanta ser mamá". Y tener su propio imperio profesional también. "Estoy trabajando en Internal Beauty, que es mi línea de cosméticos; también en mi línea de ropa [deportiva]", adelanta la también cantante que está grabando la quinta temporada de Love & Hip Hop: Miami (VH1). "Quiero que mis hijas vean lo trabajadora es su mamá". —Carole Joseph

Francisca

¿Qué palabra le cae como anillo al dedo a Francisca? "Luchadora", dice la dominicana de 33 años. Desde que se levanta, la copresentadora de Despierta América pone todo para que su trabajo en Univision y en su casa brillen. No obstante, aunque ama su profesión, esta a veces le resta tiempo con su pequeño Gennaro, de casi 1 año. "Cuando una trabaja y hace tantas cosas, la culpabilidad es algo que no se te quita de tu mente", dice. Ese sentimiento, sí, no le ha impedido planear traer al mundo otro bebé. ¡Todo lo contrario! "El numero perfecto de hijos sería tres. El segundo bebé esperamos que venga pronto", asegura, feliz. "Pasé de ser niña a ser una mujer, soy madre, estoy en una relación sana, estoy enfocada en mi trabajo". En un futuro la dominicana se visualiza "con tres muchachitos, felizmente casada, haciendo más en el lado de la actuación, con dos libros escritos, y siendo una business woman". —Carla Colomé Santiago

Marjorie de Sousa

Si bien es una de las actrices más solicitadas de la pantalla chica, el mejor papel de Marjorie de Sousa es el de mamá de Matías, de 5 años. "Tener a mi maestro/hijo es el regalo más hermoso y la universidad más difícil y maravillosa en la que me ha tocado aprender", dice la venezolana de 42 años. "Amo ser su mamá y compartir cada segundo con él. Ver su desarrollo [y] estar cada momento de su vida, para mí es completarme como mujer". Su carrera también sigue ocupando un lugar importante para De Sousa, quien está grabando en México la serie El Conde. "México es y será muy importante para mí. Es el Hollywood latino, pero trabajar en España, Brasil [y] Argentina me encantaría", confiesa. "[Quiero] hacer más cine [y] series, aunque por ahora estoy en un gran proyecto con un elenco espectacular". —Yolaine Díaz

Natti Natasha

Señores, Natti Natasha sabe cómo poner buena cara al mal tiempo. A pesar de que su familia se ha visto afectada tras la condena del padre de su hija y mánager Raphy Pina, la cantante sigue en pie de lucha enfocada en su hija, Vida Isabelle, así como en su carrera. De hecho, la dominicana se encuentra promocionando a todo lo que da su nueva canción "Mayor que usted" junto a las leyendas del reguetón Daddy Yankee y Wisin y Yandel. "Cuando uno menos se lo espera, un sueño se hace realidad", escribió la cantante en sus redes sociales. "Se me dio y será histórico". —C.J.

Chiquibaby

Cada vez que está en casa, hay alguien que exige la atención de Chiquibaby. "Somos periodistas y estamos pegados al celular y a la computadora todo el día, pero [cuando lo hago], Capri Blu me lo reclama", cuenta la mexicana de 41 años de su hija de nueve meses. "Me reclama, me hace sonidos". Esta nueva dinámica doméstica la ha hecho reflexionar. "Capri [me ha enseñado que] debo tener más atención en las cosas que verdaderamente importan", dice la copresentadora de Hoy día (Telemundo), quien sigue trabajando en su propio programa de radio. "Convertirme en madre era algo que me hacía falta en la vida, me ha enseñado a valorar y dejar a un lado las cosas que son superficiales". Y agrega: "A veces veo la personita que está gateando y digo: '¿Salió de mí? ¡Qué increíble!' Y ahora es tratar de enseñarle el buen camino". —C. J. 5 de 7 Ver Todo Lourdes Stephen BELLOS 2022 – Lourdes Stephen Credit: Fotógrafo: KIKE FLORES/@kikeflorescreator; Productora: Patricia Rivadeneira/@duckboxproductions; Estilismo: READING PANTALEÓN/@readingp; Aretes: GOLD CENTER; Maquillaje: CLAUDIA BETANCUR/@betancurclaudia; Peinado: SUSANA BETANCOURT/@susimakeup; Locación: SHOOTING STARDUST STUDIO De su difunta madre fue que Lourdes Stephen heredó su notable optimismo. "Tenía un sentido del humor que le hacía brillar, era el alma de la fiesta", recuerda de su progenitora Lourdes Castillo la presentadora dominicana de 46 años que también contagia con su alegría a todos a su alrededor. "Lo que me da más fuerza es mi hijo", afirma sobre Michael Víctor, de 6 años, la colaboradora de Despierta América y Enamorándonos (Univision), quien comparte entrevistas exclusivas en su canal de YouTube y es coanimadora del podcast El chat. La maternidad le ha dado muchas lecciones. "Me ha ayudado a dejar de ser tan dura conmigo misma, entender que se vale fracasar; no todo el tiempo soy una supermujer", reconoce Stephen. Claro que después de cada tropiezo o caída hay que "seguir adelante más fuerte que nunca". —Lena Hansen

Pamela Silva

Cuando estuvo embarazada, Pamela Silva se sintió la mujer más bella del mundo. "Sentía que flotaba", cuenta de ese mágico estado la copresentadora de Primer impacto (Univision), quien siempre supo sería madre. Hoy que su hijo Ford ya tiene 2 años, la periodista anhela tener otro bebé. "Estoy soltera ahora, pero sí me llena de ilusión la idea de rehacer mi vida, encontrar una pareja, de tener más bebés", cuenta la también copresentadora del podcast Motherish (Euforia) que está enfocado en temas de maternidad. "Estar en primera fila viendo el crecimiento de mi hijo es lo que más disfruto", confiesa la peruana de 40 años. "Creo en la familia, creo en el matrimonio y sí me gustaría eso en mi futuro". —L.H.

