Los 50 más bellos de People en Español 2022: #DejandoHuella

BELLOS 2022 – Maity Interiano Credit: Fotógrafo: KIKE FLORES/@kikeflorescreator; Productora: Patricia Rivadeneira/@duckboxproductions; Estilismo: READING PANTALEÓN/@readingp; Maquillaje: CLAUDIA BETANCUR/@betancurclaudia; Peinado: SUSANA BETANCOURT/@susimakeup; Locación: SHOOTING STARDUST STUDIO

Este año, "Los 50 más bellos" de People en Español están divididos en cuatro categorías: Bellos de la música, mamás bellas, artistas que están dejando huella donde han pisado —y otros que han tenido nuevos amaneceres, tanto en lo personal como en lo profesional en el 2022. Quienes se destacan en esta categoría #DejandoHuella pueden presumir calificativos como auténticos, valientes, rompe barreras, camaleónicos, emprendedores e incansables. Ah, y ahora Bellos también. Comenzando con Maity Interiano... Maity Interiano

BELLOS 2022 – Maity Interiano Credit: Fotógrafo: KIKE FLORES/@kikeflorescreator; Productora: Patricia Rivadeneira/@duckboxproductions; Estilismo: READING PANTALEÓN/@readingp; Maquillaje: CLAUDIA BETANCUR/@betancurclaudia; Peinado: SUSANA BETANCOURT/@susimakeup; Locación: SHOOTING STARDUST STUDIO

"Me siento en uno de los mejores momentos de mi vida", confiesa Maity Interiano. ¿Y cómo no? En enero cumplió un gran sueño al convertirse en la copresentadora del Noticiero Univision Fin de Semana. La periodista de 37 años, quien anhela un día casarse y convertirse en mamá, ha sabido devolver al mundo su buena fortuna. Este año fundó una beca que ayudará a un estudiante de la Universidad de Elon, en Carolina del Norte—su alma mater— a pagar sus estudios. Además, colabora desde hace años con la Fundación Amor y Vida, en su natal Honduras, que se dedica a cuidar a niños y adolescentes con VIH. "Trato de todos los días hacer un impacto positivo, irme a dormir sabiendo que hice lo mejor que pude ese día con todas las personas a mi alrededor". —Lena Hansen

Ariana DeBose

BELLOS 2022 - Ariana DeBose Credit: Ramona Rosales/AUGUST

Tras hacer historia como la primera afrolatina y mujer queer en ganar un Oscar, en su caso a mejor actriz de reparto con su Anita en West Side Story, Ariana DeBose sigue en racha. En mayo se confirmó su incorporación a la serie de ciencia ficción Westworld (HBO), deslumbró en junio como anfitriona de los premios Tony y el año que viene ingresará al universo Marvel en la cinta Kraven the Hunter (Sony). "La visibilidad [de nuestra comunidad] es primordial actualmente", dice la artista de sangre boricua de 31 años. "El ver que alguien vive su vida libremente y con propósito es algo que puede convertirse en una imagen poderosa, una que pueda ayudar a alguien más a agarrar fuerzas. Si yo soy esa imagen para alguien, entonces ése es un privilegio para mí que atesoro". —Mayra Mangal

Si quieres ver a los Bellos #NuevoAmanecer 2022 haz click aquí

Raúl Jiménez

BELLOS 2022 - Raul Jimenez Credit: Gavin Smith/Camera Press/Redux

Si algo distingue al mexicano Raúl Jiménez en una cancha de fútbol, además de su capacidad para marcar goles, es la banda negra que lleva en la cabeza. Le protege la parte del cráneo que se fracturó en noviembre de 2020 en una violenta colisión con un defensa rival, que lo llevó a un largo ingreso en el hospital y estar más de medio año fuera los terrenos de juego. "Los doctores me dijeron que era un milagro que esté aquí", dijo el delantero del equipo inglés Wolverhampton a un diario británico después su recuperación. Tras ver nacer en mayo a su segundo bebé con la mexicana Daniela Basso, el futbolista de 31 años tiene la misión de marcar los goles de la selección de su país en el Mundial de Qatar en noviembre. Pero tras un año con poco acierto ante la portería, hay quien duda de su habilidad. Pero ojo, tras lo que ha vivido, el "lobo mexicano" sabe cómo superar los grandes retos. —Joaquim Utset

Maite Perroni

BELLOS 2022 – Maite Perroni Credit: Fotógrafo: Sergio Valenzuela; Maquillaje: Alfonso Castro; Peinado: Erick Moreno

Para Maite Perroni formar parte de "Los 50 más bellos" de People en Español es como estar en casa. "Han sido parte de mi historia todos estos años", dice la artista mexicana de 39 años. "Sea una revista impresa o digital, People... es un espacio dónde podemos identificarnos y enaltecer nuestra cultura [latina]". Lo mismo los proyectos que ella domina con orgullo. "Estoy viviendo un momento profesional muy afortunado, resultado de muchos años de trabajo", asegura la ex RBD que protagoniza la serie Oscuro deseo (Netflix), las películas La octava cláusula (Amazon Prime) y Sin ti no puedo (Paramount + Latinoamérica.) y además tiene su propia marca de vino Spara. "[Estoy] muy plena". Y agrega de su relación con el productor Andrés Tovar: "[Estoy] muy agradecida por haber encontrado al amor de mi vida". —C.J.

Jhonny Caz

BELLOS 2022 - Jhonny Caz Credit: Music VIP Entertainment

Ser parte del desfile del Mes de Orgullo Gay en Hollywood, CA, hizo feliz a Jhonny Caz. Era la primera vez que el tercer vocalista de Grupo Firme asistía a esa legendaria celebración a principios de junio y fue recibido con bombos y platillos, algo que le facilitó dejar atrás la ansiedad y el pánico que solía padecer al hablar de su orientación sexual. Lo ayudó llegar ahí también el recibir terapia psicológica, asegura el hermano mayor del cantante Eduin Caz, que también engalana esta lista. "Entendí que si no me hacía responsable de mí mismo, nadie lo iba a hacer", señala el licenciado en psicología. "Soy el único responsable de mi salud mental. La única persona que debe estar tranquila, conforme y a gusto con la imagen eres tú mismo". Hoy, como parte de una de las bandas más taquilleras del mundo aprovecha su plataforma para apoyar a la comunidad LGBTQ+. "Lo que debe de importar es [el talento] que tú tengas para dar —y no si te enamoras de un hombre, de una mujer, o como te quieras vestir, como quieras vivir". —Isis Sauceda

Karol Sevilla

NO REUSE - BELLOS 2022 - Karol Sevilla Credit: Fotógrafo: Álex Córdova; Estilista: Reading Pantaleón; Maquillaje: Beatriz Cisneros; Peinado: Javier Díaz

"Lo más importante es estar bien contigo mismo, amarte como eres", afirma la cantante y actriz mexicana Karol Sevilla, quien protagoniza la serie Siempre fui yo (Disney +). "Una de mis bases importantes siempre ha sido mi madre, que me inspira todos los días", agrega la intérprete de "Dime dime", quien lanzará nueva música este año. "Mi familia me llena de fuerza en momentos complicados". También entrar a las redes sociales. "Ver los comentarios de los fans que les gusta mi trabajo, que se sienten identificados con lo que hago, eso me hace muy feliz". La ojiverde, quien es vocera de la firma de cosméticos MAC, es una fiel defensora de la inclusión. "Todos tenemos una belleza, todos somos diferentes, todos somos bellos tal como seamos", afirma. "¡Hasta raros somos bellos!". —L.H.

Sebastián Martínez

BELLOS 2022 – Sebastian Martinez Credit: Giorgio del Vecchio

En estos momentos de su carrera, Sebastián Martínez afirma sentirse muy pleno. Tanto Pálpito como Hasta que la plata nos separe le han permitido hacer lo suyo —y asegura haber aprendido mucho de sus personajes en ambas producciones. "Todos le van dejando a uno aprendizajes, como que también te reencuentras con cosas tuyas y te cuestionas cosas todo el tiempo. Lo interesante es conocerse uno mismo muy bien para poder así interpretar personajes", dice el actor. "Me siento en un momento muy bonito. Un momento de mucho agradecimiento porque están llegando a mi vida personajes muy bonitos, personajes que me gusten más a mí, que pueda yo decir: 'Ah, quiero contar esta historia, quiero hablar de esto en este momento' ". —Carla Colomé Santiago

Karina Banda

BELLOS 2022 – Karina Banda Credit: Fotógrafo:Christopher Esqueda/@esquedachris; Estilista: Karla Birbragher/@karlabstyle; Maquillaje: Jonathan Jiménez/@johnymakeup

Aprendizajes y una maravillosa boda religiosa con Carlos Ponce en México en junio fueron algunas de las cosas que estos últimos tiempos le dejaron a Karina Banda. "Fueron años de pandemia. No tenía ni idea de lo que venía para mí profesionalmente y personalmente", dice la mexicana de 33 años. "Pero definitivamente Dios superó mis expectativas. Hoy te puedo decir qué hay una Karina más realizada, segura y feliz". Con muchos proyectos por delante también. Además de conducir junto al amor de su vida Enamorándonos: La Isla, Banda será también la conductora junto a Julian Gil de Uforia Concierto de Campeones de la Liga MX. "Estoy muy feliz y agradecida", confiesa. "Gracias a ustedes [mi público] ¡es que estoy aquí!". —C.J.

Juani Feliz

BELLOS 2022 - Juani Feliz Credit: Alex M. Philip

Si bien es consciente de que lleva el peso de ser minoría entre minorías, esto no le ha impedido a Juani Feliz llegar a donde ha querido. Es latina, vino a vivir a Estados Unidos de República Dominicana con 1 año cumplido de la mano de sus padres, es mujer y parte de la comunidad LGBTQ+. "Soy quien soy y no pido disculpas por ser quien soy", dice la actriz de 33 años criada en El Bronx, quien tras graduarse de bioingeniería en Harvard ahora triunfa en Hollywood. Con papeles en cintas como The Purge: Election Year y Canal Street ahora se la puede ver como Carmen en la serie DMZ (HBO) de la reconocida cineasta Ava DuVernay y de Isabela en la comedia Harlem (Amazon). Casada desde el año pasado con su pareja Claribel Jiménez, no tiene miedo a los retos en su vida. "Mi mamá nos crio con la mentalidad de que todo es posible", apunta, "a que no nos digamos 'no' a nosotras mismas, a siempre intentarlo". —C.C.S.

Sofía Jirau

BELLOS 2022 - SOFIA JIRAU Credit: Fotógrafo: Ciro Gutiérrez/@ciroinfocus; Peinado y Maquillaje: Natalia Mejia/@nataliamejia.beauty usando Chanel; Estilismo: Reading Pantaleón/@readingp; Asistente de Estilismo: Gio Paulino/@giohairmakeup

¿Qué es lo que ha hecho que Sofía Jirau sea una influencer en las redes y una modelo cotizada? "Todo el mundo me quiere", responde con orgullo la puertorriqueña. "Hago de todo. No me pongo límites [ni] por dentro [ni] por fuera". Esa fortaleza y seguridad inculcada por sus padres y hermanos hicieron que la joven se convirtiera en la primera modelo con síndrome de Down de la marca Victoria's Secret. "Cuando era pequeña dije que quería ser modelo", resalta la rubia de 26 años, que es parte de la Fundación Puertorriqueña Síndrome de Down, en donde realiza actividades lúdicas y tiene acceso a terapias. "También quería [desde entonces] ser empresaria para tener mi marca". De hecho, Jirau y su mánager Alessandra Correa lanzaron su marca, Alavett, de ropa y accesorios. "Mi próximo sueño es ser diseñadora de modas", confiesa. "Crear [una] marca con Jennifer López, la admiro porque es la mejor cantante, también me gusta Shakira, Lady Gaga". —C.J.

Xolo Maridueña

NO REUSE - BELLOS 2022 - Xolo Maridueña Credit: Storm Santos/Contour RA by Getty Images

"Es cool, me siento bendecido", afirma Xolo Maridueña de su nombre Xoloscuintle, que en náhuatl significa "perro o perro estrella". Su madre —originaria de Ciudad de México— fue la encargada de elegirlo y también "No esperaba el éxito de ¿Quién mató a Sara?, ni los niveles a los que ha llegado; ha tenido aceptación mundial", dice el venezolano de 39 años sobre la serie de Netflix que protagoniza junto a Manolo Cardona. "Ahora que fui a Francia y [vi] el cariño del público se siente increíble". La misma emoción le causa ser parte de la telenovela Corona de lágrimas 2 que se estrena en agosto y la serie Un extraño enemigo de Amazon Prime. "Es sin duda un momento especial bonito, importante y trascendente [en mi vida]", dice. "Ha sido maravilloso el romper fronteras; lo digo con alegría y humildad". —C.J. 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Manuel García Rulfo BELLOS 2022 – Manuel Garcia Rulfo Credit: NETFLIX De chico, Manuel García Rulfo empezó a descubrir su vocación gracias a un abuelo cinéfilo amante de Chaplin y Cantinflas, que proyectaba a los nietos cintas familiares en la pared de su rancho en México. Mal estudiante —"pasé por todas las escuelas de Guadalajara"— las películas fueron su refugio, aunque ha sido la televisión la que ha acabado abriéndole las puertas de Hollywood. La serie que protagoniza, The Lincoln Lawyer, fue renovada para una segunda temporada tras alcanzar el primer puesto en Netflix. Eso sí, resultó un enorme reto entrar en la piel del abogado al que Matthew McConaughey dio vida en la gran pantalla. "Al principio me empezaron a dar unos ataques de ansiedad", admite el soltero de 41 años, quien practicó con un coach para limar su acento y tuvo que aprenderse largos monólogos repletos de jerga legal. El sufrimiento valió la pena, también el de sus padres: su mamá fue su acompañante en el estreno de la serie. —J.U. 13 de 13 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

