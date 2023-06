Hoy por hoy, es difícil encontrar en Hollywood una estrella latina que brille más que Pedro Pascal. Durante dos décadas, el nacido en Santiago de Chile ha picado piedra con roles menores o efímeros en series como Buffy The Vampire Slayer o The Good Wife, hasta que finalmente llegó su hora. Primero robó cámara como el príncipe Oberyn Martell en Game of Thrones y Javier Peña en Narcos, para luego protagonizar The Mandalorian (Disney+) y cimentar su lugar en la meca del cine con la exitosa serie de The Last of Us (HBO). Agradecido, el codiciado soltero de 48 años no olvida a quienes lo han ayudado. "Quiero asegurarme que mis relaciones son las correctas y que estoy alimentando [las] de significado de manera sostenida. Eso no necesariamente está relacionado con conseguir buenos trabajos y hacer un montón de dinero", dijo a Entertainment Weekly.

Imparable, el galán ha deslumbrado en la reciente Festival de Cannes con el corto Strange Way of Life de Pedro Almodóvar y ya prepara las cintas Freaky Tales y Weapons, así como la nueva versión de Gladiator con el director Ridley Scott. —Mayra Mangal