Los 50 más bellos de People en Español 2023: #LosEternos

Desde que participó en la boyband Tierra Cero hace más de un cuarto de siglo, Erick Elías ha sumado protagónicos en cine, televisión y teatro. Al actor nacido en Guadalajara, México, lo hemos disfrutado en producciones como, entre otras, Niña de mi corazón, El color de la pasión y Betty en New York (Telemundo). "Son 25 años en los que he cambiado de rumbo, he dicho no a muchas cosas que ya no me llenan", señala el galán de 43 años, quien se le puede ver actualmente en la cinta Quiero tu vida (VIX) y la serie Días mejores (Amazon Prime Video).

A la espera del estreno de las películas Cuando duerme conmigo y Despierta mamá, no descarta un regreso a los culebrones. "Me divierte mucho hacer telenovelas", aclara, para alivio de los fans. Haga lo que haga, su roca para lograr tanto es su mujer y madre de sus dos hijas, la estilista mexicana Karla Guindi. "Ese apoyo, ese amor, es confianza que me da seguridad a mí en lo que hago. Hemos hecho un buen equipo [y] creo que de eso se trata [de] acompañarnos, de admirarnos [de] aplaudirnos". —M.M.