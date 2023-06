Los 50 más bellos de People en Español 2023: #LosDuros Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bad Bunny Bellos 2023 Credit: Ramona Rosales/AUGUST Más que nunca el mundo necesita amor y en el 2023 nuestros "Los 50 más bellos" lo celebran en todas sus facetas: amor a su arte y fans, amor a los suyos, amor a lo que los rodea, y sí, amor a sí mismos. El mundo de la música latina sin duda también está atravesando un período de enamoramiento a nivel mundial: todo el mundo, literalmente todo el mundo, está escuchando la música en español de estos intérpretes que hacen sentir y suspirar, bailar y sudar. Aquí #LosDuros más duros de la música, empezando con Bad Bunny… Empezar galería Bad Bunny Bad Bunny Bellos 2023 Credit: Ramona Rosales/AUGUST Bad Bunny vive en una eterna primavera. La superestrella puertorriqueño de 29 años encabezó la pasada edición del festival de Coachella luego de proclamarse por tercer año consecutivo en el artista más escuchado del planeta en Spotify, romper récords con la gira de su álbum megahit, Un verano sin ti (Rimas Entertainment), el tour más exitoso de un artista latino hasta la fecha y protagonizar la primera portada en español de la revista TIME. Ahora abre una nueva fase profesional y personal con el sencillo "Un x100to" junto al Grupo Frontera, su nuevo hogar en Los Ángeles, la producción de la adaptación de la novela gay They Both Died At The End para Netflix y su romance con la supermodelo Kendall Jenner. "Sólo estoy disfrutando mi vida ahora", dijo a PEOPLE Benito Antonio Martínez Ocasio, el nombre verdadero del conejo malo. "¿Qué sigue ahora? No lo sé [sólo] estoy viviendo y respirando". —Mayra Mangal 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Romeo Santos Romeo Santos Bellos 2023 Credit: Cortesía "Soy el portavoz con poesías y melodía del amor y desamor", dice Romeo Santos, una afirmación que suscriben con entusiasmo los miles de asistentes a los conciertos de su gira, Fórmula Vol. 3 Tour. El bachatero de 41 años se precia de representar "el amor en sus distintas formas" y asegura que sus temas reflejan "lo bonito y lo amargo" de las relaciones amorosas. En su caso, lo amargo es más bien poco. El cantante de raíces dominicanas y puertorriqueñas goza de una estable relación familiar con su pareja y sus cuatro hijos. "La privacidad para mí es la protección más conveniente que puedes ofrecerles a tus seres queridos", asegura Santos, quien sigue con su gira por Estados Unidos, Canadá y Europa. "Mi mejor trabajo es ser artista y padre de cuatro varones. No sé describir el porqué". —Carole Joseph 2 de 11 Ver Todo Peso Pluma Peso Pluma Bellos 2023 Credit: Arenovski De niño en su natal Zapopan, Jalisco, Hassan Emilio Kabende Laija, mejor conocido como Peso Pluma, fue víctima de bullying por llevar un diario personal. "Ahí es donde escribía cómo me sentía", explicó el cantautor a Billboard.com. Esa inspiración y su destreza en la guitarra —que atribuye a tutoriales en YouTube— se conjugaron para dar vida a uno de los mayores fenómenos musicales surgidos de México en los últimos tiempos y que él mismo ha bautizado "regional urbano". Su tema "Ella baila sola" –al lado de Eslabón Armado– alcanzó a finales de mayo el número 1 del Top Songs Global y Top Songs USA de Spotify, lo que ha hecho que se compare a este residente de Badiraguato, Sinaloa, con artistas como Bad Bunny y Harry Styles. Después de presentarse en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC) y el festival de Coachella al lado de Becky G, el joven de 23 años también se ha convertido en ícono por su indumentaria de diseñador y su particular corte de cabello. Ahora acaba de estrenar un sencillo con el argentino Bizarrap —titulado "BZRP Music Sessions #55"— y ha iniciado The Doble P Tour, su primera gira por el país. —M.M. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Rauw Alejandro Rauw Alejandro Bellos 2023 Credit: Marco Perreta/De Castro Media No hay nada mejor que sentir un "Beso" y si es de Rosalía, mucho mejor. Por eso Rauw Alejandro dio el anillo de compromiso a la española en marzo, tres años después de conocerse. "Para mí han sido como diez", confesó el ganador de dos Latin Grammy, de 30 años, en una entrevista para el canal del español Ibai Llanos. "Es un buen tiempo para conocer a alguien y saber si es la persona correcta". Tan correcta que el boricua, que acaba de estrenar "Sesión #56" con Bizarrap, lanzó con su prometida, también de 30 años, el EP RR, que incluye tres canciones y está cargado de referencias a su relación. "Ella es un poco intensa, sé cómo comunicarle las cosas", señaló el cantante. "El ser exigente la ha llevado a dónde está y eso se respeta… siempre gana ella". —C.J. 4 de 11 Ver Todo Ozuna Ozuna Bellos 2023 Credit: Fernando Lugo Primero Dios, la familia y después Ozuna. Ese es el lema del que el cantante de ojos claros ha hecho una constante en su vida —y lo ha llevado a la cúspide. También lo ha acompañado en momentos difíciles, como el agotamiento que recientemente lo llevó al hospital en su natal Puerto Rico, y del cual se está recuperando ya en casita. Lo cierto es que desde que inició su carrera en 2015, el cantante de 31 años acumula reconocimientos como ser una de las personalidades más influyentes de la revista Time, el premio al Compositor Latino Contemporáneo del Año de BMI e innumerables galardones Latin Grammy, Billboard y Premio Lo Nuestro, entre otros. Una vez recupere por completo la salud al calor de su familia, el padre de dos niños retomará su exitosa gira Ozuna Afro Euro Tour por Europa para promocionar su disco Afro (Sony Music Latin). En otras palabras, señores, hay Ozuna para rato. —C.J. 5 de 11 Ver Todo Arcángel Arcangel Bellos 2023 Credit: Cortesía En el mundo del trap sobra la'tiraera', los lujos, las joyas y sexo, pero también hay espacio para los sentimientos. Así lo considera el cantante Arcángel, quien asegura que de su vida artística lo que más hace saltar su corazón es conectar con sus fans —especialmente cuando en medio de sus presentaciones le cantan sus temas a todo pulmón. "Sentir la energía de la gente que verdaderamente disfruta de mi música me da una satisfacción única. Cuando empiezo a cantar canciones que he trabajado y todo el público se las sabe, es un sentimiento que no se explica con palabras", dijo a People en Español sobre qué es lo que más disfruta de su exitosa carrera. El intérprete destaca que es un hombre reservado y admite que no es su fuerte exteriorizar sus emociones. Sin embargo, gracias a su madre aprendió a sentir intensamente y, por eso, atesora para ella, sus hijos y su hermano fallecido un lugar especial en su interior. —Leonela Taveras 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Christian Nodal Christian Nodal Bellos 2023 Credit: JG Music Hay muchas "cazzualidades" últimamente en la vida de Christian Nodal: la mayor es que se convertirá en padre muy pronto. "El amor se paga con más amor", escribió recientemente en sus redes sociales el cantante de 24 años, quien confirmó que mantiene una relación sentimental con la madre de su bebé, la cantante argentina Cazzu, de 29 años, desde junio del año pasado. "Gracias por tanto". Sin duda, el intérprete de "De botella tras botella" se encuentra disfrutando de las mieles del amor y el éxito. Después de anunciar en abril el embarazo de su novia, el mexicano promociona su disco Forajido EP2 (Sony Music Latin) a través de su gira Foraji2 Tour con 31 fechas en diversas ciudades de Estados Unidos y España. "Estoy muy feliz de por fin entregarles estas 6 canciones, para devolverles algo de tanto amor que me dan. Son seis historias diferentes que hablan de amor, desamor, despecho e ilusión" escribió en la presentación de su trabajo. "Eran mías, pero ya son de ustedes. Representan el momento que estoy viviendo, uno de los más felices de mi vida. Los amo mucho". —C.J. 7 de 11 Ver Todo Manuel Turizo MANUEL TURIZO Bellos 2023 Credit: Gabo Buchelli Tras el enorme éxito de su sencillo "La bachata" el año pasado, Manuel Turizo no se ha quedado cruzado de brazos. Siempre inquieto, el colombiano de 23 años lanzó en marzo su tercer álbum, 2000, con el que sigue abriéndose su propio camino y demostrando su predilección por la mezcla de géneros, como muestra el tema "El merengue". No contento, también destapó "Copa vacía", una colaboración con su compatriota Shakira, en la que la barranquillera se transformó en una sirena. Si bien su carrera sigue a todo gas, no se olvida de mostrar su agradecimiento a los fans. Por eso "Quiéreme mientras se pueda" es la canción de todo su repertorio que les dedicaría infinitas veces. "La hice para ellos. En el momento que la hice, fue pensando en toda la gente que la estaba pasando mal", cuenta de este tema del 2020 que se volvió viral en en medio de la pandemia gracias a su mensaje cargado de esperanza, optimismo y honestidad. —L.T. 8 de 11 Ver Todo Lenny Tavárez Lenny Tavarez Bellos 2023 Credit: Cortesía Últimamente Lenny Tavárez va de gozo en gozo. Además de formar parte de la lista de "Los 50 más bellos" por primera vez, el puertorriqueño celebró orgulloso el Día del Padre con la niña de sus ojos. "Mi mejor regalo y mi mayor logro siempre serás tú", escribió en redes sociales el boricua de 36 años junto a un video de diferentes momentos junto a su primogénita, Miami Zabelle, de 1 año, producto de su relación con la bailarina puertorriqueña Natasha Nazario. Sin duda el amor filial viene muy bien acompañado de éxitos profesionales. Recientemente estrenó su sencillo "Vaquerita" y ya está preparando su próximo disco con Warner Music Latina. "Me dediqué a esta carrera sabiendo que iba a poder llegar, con paciencia, con dedicación", dijo hace poco en una entrevista. Buena filosofía. —C.J. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ryan Castro NO REUSE - Ryan Castro Bellos 2023 Credit: Juan Pablo Rodríguez Botero @juanpablodirector El deseo de cumplir sus sueños y dedicar canciones a sus fans es lo que llena a Ryan Castro, uno de los valores al alza del género urbano. El reguetonero colombiano de 29 años, quien empezó cantando en autobuses en Medellín hasta que con la ayuda de Kevin Roldán dio el gran salto, tiene claro para quién trabaja. "A los fans les dedico cada una de mis canciones porque en ellos se basa mi carrera, a ellos les canto y a ellos me debo", cuenta el autor de temas de éxito como "Jordan", quien creció adorando a clásicos del rap como Eminem y 50 Cents. Dispuesto a seguir creciendo en su carrera, comparte un mensaje para quienes se han puesto metas ambiciosas en la vida, como él hizo creciendo en su humilde barrio de Pedregal. "Jamás olviden sus sueños, que todos podemos lograr lo que nos propongamos. Trabajar sin parar es la única manera de hacerlo". —L.T. 10 de 11 Ver Todo Bizarrap Bizarrap Bellos 2023 Credit: Patricia J. Garcinuno/Getty Images Escudado por unas gruesas gafas de sol y una gorra, el argentino Gonzalo Julián Conde —mejor conocido como Bizarrap— irrumpió en la escena musical hace cuatro años con sus "combos locos" en YouTube. Esos experimentos de música electrónica tipo freestyle dieron como resultado su serie musical "BZRP Music Session" que lo ha llevado a colaborar con artistas de diversos géneros como Quevedo, Eladio Carrión, Anuel AA y Peso Pluma. Pero ha sido su "Sesión #53" con Shakira lo que ha colocado al natural de Buenos Aires, de 24 años, en los cuernos de la Luna, alcanzando el número uno de las listas y rompiendo dos récords Guinness —el del track más escuchado en la plataforma Spotify en 24 horas y el video latino más visto en YouTube en 24 horas. Pocas canciones han dado más que hablar. "[El tema] suena como un track de los [años] ochenta", explicó el enigmático DJ y productor en The Tonight Show With Jimmy Fallon (NBC). "Y realmente amo ese tipo de música y sabía que Shakira también lo amaría". —M.M. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los 50 más bellos de People en Español 2023: #LosDuros

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.