¿Quiénes son "Los 50 más bellos" de People en Español del 2020? ¡Mira la lista! Clarissa Molina, Camila Cabello, Aislinn Derbez y Rosalía adornan las portadas de la nueva edición de "Los 50 más bellos" de People en Español. ¿Qué otros famosos están en la lista? ¡Te lo contamos todo! By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Terminó la espera! Ya puedes saber quiénes son "Los 50 más bellos" de People en Español del 2020. Clarissa Molina, Camila Cabello, Aislinn Derbez y Rosalía adornan las diferentes portadas de la nueva edición titulada "Bellos, por un mundo mejor". En medio de la pandemia del coronavirus, los famosos comparten cómo están pasando este momento histórico en sus casas, cómo esta experiencia ha cambiado su perspectiva de vida y qué proyectos tienen para este año. No hay superior belleza que la interior y los tiempos que estamos viviendo lo han corroborado. Image zoom Yael Duval; Peinado: Nadiel Beltrán; Maquillaje: Sarah Quezada; Estilista: Mannelik Ortega El doctor Juan Rivera figura en la lista por primera vez, al igual que otros famosos que debutaron este año, como la cantante Gloria Goyo Martínez y el reguetonero Sech, entre otros. Ya que debido al distanciamiento social y la cuarentena no se pudieron llevar a cabo todas las sesiones de fotos acostumbradas para armar esta edición de lujo, algunas estrellas hicieron sus propias producciones en casa. En esta edición, que también celebra el amor de varias parejas famosas, algunos abrieron las puertas de sus hogares para brindar una mirada aún más íntima dentro de sus ultraprivados mundos. La cantante Joy Huerta y su esposa Diana Atri posan juntas por primera vez para una publicación y se maquillaron y produjeron la foto a su gusto. El actor Carlos Ponce y la presentadora Karina Banda hicieron un fabuloso retrato en pareja con la asistencia técnica de las hijas de Ponce (Sienna sirvió de estilista y Savannah de fotógrafa). La cantante Becky G y su novio, el futbolista Sebastian Lletget, también lograron una ultraglamorosa foto que nadie imaginaría fue tomada en su hogar. Otros tortolitos que posaron juntos para esta edición: Chiquis Rivera y Lorenzo Mendez, Irina Baeva y Gabriel Soto, y Francisca Lachapel y Francesco Zampogna. Image zoom Trunk Archive SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Esta es la primera vez que Camila Cabello, Rosalía, Clarissa Molina y Aislinn Derbez —quienes han tenido grandes años en sus carreras— figuran en la portada de "Los 50 más bellos" de People en Español. Cabello, además de lanzar su esperado álbum Romance, fue elegida como protagonista de la nueva película Cinderella. ¡Sí, la cantante cubana se pondrá literalmente en los zapatos de la Cenicienta! La presentadora dominicana Clarissa Molina sigue cosechando éxitos con sus reportajes en El gordo y la flaca (Univision), y tiene en puertas otro papel estelar en la pantalla grande. Image zoom Aintza Udaeta para Morena Corazón La actriz mexicana Aislinn Derbez acapara miradas con su papel estelar en la serie La casa de las flores (Netflix), estrena un podcast y brilla también en su rol de mamá. Finalmente, la cantante española Rosalía ha roto barreras con su estilo único —arrasando alrededor del mundo— y sigue creando aun durante la cuarentena, en la que lanzó el nuevo tema "Dolerme". Image zoom Austin Hargrave/AUGUST ¿Otros Bellos que adornan esta fabulosa edición y les abren sus corazones a la revista? Alejandra Espinoza, Catherine Siachoque, Dayanara Torres, Maluma, Michelle Galván, Danna Paola, Ana de Armas, Jennifer López, Maite Perroni, Jencarlos Canela, Ivy Queen, Antonio Banderas, Ozuna, Lin-Manuel Miranda, José Ron y Rita Moreno. ¡Para ver la lista completa busca la nueva People en Español, ya a la venta!

