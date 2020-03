¡5 Tips indispensables para hacer frente a la pandemia del coronavirus! La famosa doctora mexicana Diane Perez nos da cinco claves imprescindibles para enfrentarnos al Covid-19 By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ante la alarma generalizada en los Estados Unidos ante la propagación del coronavirus y la posibilidad de establecer una cuarentena en los hogares siguiendo el ejemplo de Italia y España, donde se comparte el hashtag #quédateencasa como el único método infalible para aminorar la gravedad del contagio, conversamos con la famosa doctora mexicana Diane Pérez acerca de los mejores consejos para enfrentar este difícil periodo que se nos avecina. Image zoom “Uno de los elementos fundamentales en momentos difíciles como la pandemia que estamos viviendo es poner en práctica la resiliencia. Esta se refiere a la capacidad que tenemos de adaptarnos a la adversidad,” y cuanto antes, mejor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas son las 5 recomendaciones que Diane Pérez nos hace para hacer frente a la pandemia de COVID-19: – Haz todo lo que esté a tu alcance para protegerte: lávate las manos frecuentemente, con jabón y frotándolas durante 20 segundos. Evita tocarte la cara, especialmente ojos, nariz y boca. – Trata de permanecer en tu casa el mayor tiempo posible y ayuda a las personas que están en mayor riesgo de sufrir complicaciones. Entre ellas se encuentran los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. No te acerques a los ancianos porque son muy vulnerables, ayúdales de lejos. – Evita lugares muy concurridos. En la medida de lo posible evita ir a cines o asistir a reuniones y mantente a un metro de las personas con las que convivas fuera de casa. Si te topas con alguien, ni abrazos ni besos. Recuerda: es temporal y fundamental para que el virus no se propague. – Desinfecta las superficies que debas compartir y más aún en caso de ir a trabajar. Teclados, teléfonos… Puedes hacerlo con sustancias que tengan más de 60 por ciento de alcohol o con cloro. – Si presentas síntomas, tos seca, dolores en el cuerpo y fiebre, comunícate vía telefónica al centro de salud o con tu médico. Infórmate en la página de internet de las autoridades de tu comunidad sobre los pases a seguir para realizarte la prueba diagnóstica. “Cuando implementas todo lo que está a tu alcance para proteger tu salud, tienes una mayor sensación de control sobre la situación. De esta manera puedes adaptarte a las circunstancias con mayor facilidad, además de cuidar tu salud y la de tu familia”, termina de aconsejarnos la doctora Advertisement

