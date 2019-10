Celebrando a 5 latinos influyentes que están cambiando el mundo. ¿Quiénes son? Celebramos a Jennifer López, Ricky Martin, Alexandra Ocasio-Cortez, Sofía Vergara y J Balvin for ser latinos influyentes haciendo cambios positivos en el mundo. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Continuamos de fiesta durante el Mes de la Herencia Hispana y queremos resaltar a 5 latinos influyentes que hacen una diferencia positiva en el mundo. Jennifer López, Ricky Martin, J Balvin, Alexandria Ocasio-Cortez y Sofía Vergara no necesitan introducción, pero sí merecen ser celebrados por sus innumerables contribuciones a nuestra comunidad. Image zoom Amy Sussman/SHJ2019/WireImage, Jennifer López ha tenido un año repleto de éxitos. La cantante y actriz de raíces puertorriqueñas actuará con Shakira en el Super Bowl en el 2020, se rumora que estará nominada al Oscar por su rol protagónico en la película Hustlers, y recién realizó su gira mundial It’s My Party. Además de seguir triunfando como empresaria, la Youtuber e influencer, sigue brillando como ícono de moda. JLO tampoco olvida devolverle amor a su comunidad. Tras el devastador paso del huracán María por Puerto Rico, donó $1 millón de dólares para la reconstrucción de la isla y ayudó a recaudar $35 millones con el concierto y teletón One Voice: Somos Live! También es vocera de Children’s Miracle Network Hospitals y BC Children’s Hospital Foundation, luchando por la salud de los niños a nivel mundial. López sigue alzando la voz en pro de la igualdad de género y los derechos de los inmigrantes. “Para mí siempre es importante recordar de donde vengo”, dijo a People en Español. “Soy del Bronx, Nueva York, soy Latina, esa soy yo.” Image zoom Steve Granitz/WireImage El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin, más allá de ser una superestrella global, no deja de mostrar su compromiso con mejorar el mundo. Además de luchar contra la trata humana y la explotación sexual con su Fundación Ricky Martin, el embajador de buena voluntad de la UNICEF es un defensor de los derechos de los niños, y ha sido reconocido también por su labor en pro del bienestar de la comunidad LGBTQ. El versátil artista —nominado al Emmy por su actuación en la serie sobre el asesinato de Gianni Versace— se unió al pueblo boricua en sus manifestaciones para sacar del poder al exgobernador Ricardo Roselló y lograron su renuncia, exigiendo un gobierno libre de corrupción en la isla. Image zoom William B. Plowman/NBC/NBC NewsWire via Getty Images Alexandria Ocasio-Cortez se convirtió el año pasado en la mujer más joven en el congreso estadounidense al ser elegida como congresista a sus 29 años. La líder política de ascendencia puertorriqueña, nacida y criada en el Bronx, ha alzado su voz para defender a los inmigrantes hispanos en Estados Unidos, denunciando que viven en condiciones deplorables en los centros de detención de inmigración. Ocasio-Cortez ha revelado orgullosamente que tuvo que trabajar como mesera para ayudar a su familia económicamente tras la muerte de su padre de cáncer en el 2008. La congresista ha mostrado su pasión y entrega al abogar por los derechos de los empleados domésticos en Estados Unidos, además de luchar por un control de armas de fuego más estricto y por la cancelación de las deudas estudiantiles. Image zoom Tara Ziemba/Getty Images La actriz colombiana Sofía Vergara conquistó Hollywood, convirtiéndose en una de las actrices mejores pagadas del mundo. La estrella de la serie Modern Family y películas como Hot Pursuit ha recibido un sinfín de reconocimientos, como nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro. Además ha triunfado como empresaria con sus líneas de ropa, zapatos y perfume, entre otros negocios. Más allá de ser la imagen de reconocidas campañas publicitarias, la barranquillera motiva a otras hispanas a alcanzar sus sueños empresariales y habla sobre la importancia de la salud, advirtiendo sobre los riesgos del cáncer de tiroide que ella sobrevivió. Image zoom J Balvin también sigue abriendo puertas para la música urbana latina a nivel mundial y retando los estereotipos. El cantante colombiano recién compartió en Instagram con sus más de 33 millones de seguidores su lucha contra la ansiedad, abogando por la compasión y la tolerancia hacia las personas que sufran de ataques de pánico y enfermedades mentales. El intérprete de “Mi Gente” pidió romper con los tabúes sobre la salud mental, motivando a quienes lo necesiten a buscar ayuda profesional sin miedo a ser juzgados. El artista, cuyo verdadero nombre es José Álvaro Osorio Balvín, no sólo sigue llevando el reggaetón a nuevas alturas, también usa su fama para denunciar injusticias como la crisis humanitaria en Venezuela y defender los derechos de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Celebrando a 5 latinos influyentes que están cambiando el mundo. ¿Quiénes son?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.