5 errores que podrían estar arruinando tu teléfono celular ¡Alerta! Caer en estos hábitos podría aniquilar tu celular o reducir su duración totalmente. Conforme avanza la tecnología los teléfonos celulares se convierten en objetos mucho más sofisticados y duraderos, pero no por ello dejan de ser delicados. Aunque llevemos años usando el mismo celular o cambiemos cada año con los nuevos modelos que salen al mercado, es muy importante observar ciertos hábitos que de lo contrario podrían convertirse en errores que 'matan' a tu celular. ¿Cuál de ellos estarías cometiendo? 1 No usar funda o estuche protector

Ya sabemos lo que puede pasar si el cell se te cae de las manos o acaba en el fondo del toilet. Pero ahora existen cubiertas tan resistentes que son incluso impermeables al agua, evitan que el cell se te resbale de las manos, protegen tus ojos de la luz UV y otras monerías que definitivamente los hacen valiosos. 2 No apagar nunca el teléfono

Según el sitio TechRepublic los teléfonos celulares NO son como una computadora que se puede dejar encendida por días. Un teléfono debe ser apagado de vez en cuando para optimizar la vida de su batería. Así el cache se borra y el sistema de navegación y búsqueda se mantiene ágil y veloz. Lo idel es apagar el cell una vez por semana para asegurarse que la memoria RAM del teléfono dure por mucho tiempo y asegurarse de que la máquina pueda ejercer sus labores de automantenimiento. 2 Exponer tu teléfono a temperaturas extremas

¿A quién no le ha pasado? Te llevas el cell a tus vacaciones y dejas que los rayos del sol playero o la gélida nieve y hielo cubran a tu cell, todo por tomar el selfie o el paisaje perfecto. Sin embargo, un teléfono que alcanza los 113 grados Farenheit puede resultar dañado de manera irreversible, al igual que una temperatura de menos de 40 grados Farenheit puede descomponerlo. 3 Poner tu cell en el bolsillo de tus pantalones

Ponerse el móvil en el bolsillo de los jeans resulta fácil, pero increíblemente es una de las causas más comunes por las que un teléfono se daña. Muchos se han sentado en él y otros, al llevarlo en el bolsillo del frente, al doblar las piernas para sentarse lo han expulsado del pantalón tirándolo al suelo. Además hay baterías que se sobrecalientan y pueden exlpotar. O sea, no es buena idea. 5 Ignorar software o programas sospechosos

Mucha gente piensa que los virus solo atacan a computadores de escritorio o PCs, pero ese no es el caso. Los celulares, como buenas computadoras, también sufren ataques cibernéticos, muchos de ellos através de la red y de apps de uso masivo, como Whatsapp o incluso mensajes de texto. ¿La solución? desconfía de mensajes sospechosos, llamadas de números que no conozcas y nunca bajes apps que sean de dudosa reputación o hagas click a mensajes de social media de gente que no es tu “amiga”. Advertisement EDIT POST

