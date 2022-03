Fotos exclusivas: tras bastidores del almuerzo de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería lourdes stephen 25 poderosas people en español Credit: People en Español Mira cómo celebraron las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español durante el almuerzo de la revista para festejarlas. Empezar galería Lourdes Stephen, Sofía Lachapelle, Chiky Bombom y Francisca lourdes stephen 25 poderosas people en español Credit: People en Español Las cuatro mosqueteras no dejaron de tomarse un selfie. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca y Karla Martínez francisca lachapel 25 poderosas people en español Credit: People en Español Al parecer la conversación entre las presentadoras de Univision estuvo muy entretenida. 2 de 7 Ver Todo Pamela Silva pamela silva 25 poderosas people en español Credit: People en Español La periodista fue la encargada de abrir con broche de oro el almuerzo de las 25 Poderosas. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Karina Banda karina banda 25 poderosas people en español Credit: People en Español La copresentadora de Enamorándonos USA participó en una divertida sesión de fotos. 4 de 7 Ver Todo Carolina Sandoval, María Marín y Lourdes Stephen lourdes stephen 25 poderosas people en español Credit: People en Español La empresaria venezolana, la motivadora puertorriqueña y la carismática presentadora dominicana se tomaron esta linda foto del recuerdo en la alfombra de 25 Poderosas de People en Español. 5 de 7 Ver Todo Maity Interiano, Karla Martínez, Karina Banda y Francisca 25 poderosas people en español karina bandam francisca, karla martinez, Credit: People en Español Regias, así lucieron las presentadoras en nuestro evento de las 25 Poderosas. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carolina Sandoval carolina sandoval 25 poderosas people en español Credit: People en Español La empresaria venezolana e influencer en una divertida sesión de fotos con el fotógrafo Ciro Gutiérrez. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Fotos exclusivas: tras bastidores del almuerzo de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.