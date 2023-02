Así se encuentra la votación de "Las 25 mujeres más poderosas" La votación de las ahijadas de las cinco madrinas de nuestra la lista de Poderosas de este año está a pocos días de concluir. ¡No dejes de votar aquí por tu ahijada preferida! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madrinas Poderosas Credit: Sergio Valenzuela @sergio.valenzuelach; Hernan Puentes; Ángel Ramos @angelramoos; @tamorawphoto; Latinvasion La votación por las ahijadas de las cinco mujeres que son las madrinas de nuestra lista de "Las 25 mujeres más poderosas" de este año está a pocos días de concluirse. Como cada año, pedimos a cinco de nuestras Poderosas que postulen cada una a una ahijada para que sean los fan quienes decidan cuál debe integrarse a la lista. Así, Carmen Aub seleccionó a Elena Ketelsen González; Maite Perroni a Maripina Menéndez; Chiky Bombom a Margie Gómez; Clarissa Molina a María Trusa; y Daniela Álvarez a Marcela Marañón. Una de estas ahijadas estará en la lista cuando revelemos los resultados finales de la votación este viernes 3 de marzo. Según los resultados recopilados hasta este lunes, la votación la encabeza por ahora Marcela Marañón con 3,070 votos, seguida por María Trusa con 2,005 y Margi Gómez con 1,845. No muy lejos se sitúan las otras dos ahijadas, Maripina Menéndez y Elena Ketelsen González. Aún queda mucho tiempo para votar, por lo que nada está decidido. No dejen de votar aquí por la ahijada que quieran ver en la lista de Poderosas de 2023. ¡No se olviden! .

