People en Español celebró un exclusivo almuerzo en el hotel Biltmore de Coral Gables en honor a las 25 Mujeres Más Poderosas del 2022. Te damos acceso VIP a la celebración a la que asistieron estrellas como Francisca, Pamela Silva, Michelle Galván, Aymée Nuviola y Carolina Sandoval. ¡Los detalles! 25 poderosas people en español karina bandam francisca, karla martinez, Credit: People en Español/ Shutterstock People en Español celebró a las 25 Mujeres Más Poderosas del 2022 en un almuerzo exclusivo en el hotel Biltmore de Coral Gables. Estrellas como Francisca, Aymée Nuviola, Michelle Galván, Carolina Sandoval, Karina Banda, Karla Martínez, Vanessa Hauc, Chiquibaby y Maity Interiano desfilaron por la alfombra roja del icónico hotel durante un día soleado en Miami. El reconocido evento regresa de manera presencial a Florida tras dos años celebrándose virtualmente por la pandemia. "Cuando empezamos la franquicia de las 25 Mujeres Más Poderosas en el 2009 lo hicimos con una sola meta y era reconocer y celebrar a la mujer", dijo María Morales, editora ejecutiva digital de People en Español. "Todas tenemos algo que celebrar de lo que hemos logrado y lo que estamos haciendo para ayudar a otras que vienen en el camino". Maria Morales Credit: People en Español/ Shutterstock Mujeres poderosas compartieron abrazos, consejos y anécdotas durante el evento, en el que no faltó el glamour ni la solidaridad femenina. Nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha entrevistó a las estrellas que desfilaron por la alfombra roja como la carismática influencer dominicana Chicky BomBom. Karina Banda y Andrea Minski Credit: People en Español/ Shutterstock Nuestra maestra de ceremonia fue la copresentadora de Primer Impacto (Univision) Pamela Silva, quien presentó a Esperanza Teasdale, la Vicepresidenta y Gerente General de PepsiCo. Pamela Silva Credit: People en Español/ Shutterstock Teasdale —de raíces colombianas y ecuatorianas— compartió su historia de éxito y agradeció a sus padres, inmigrantes que trabajaron en factorías para labrarse un mejor futuro en Estados Unidos, por enseñarle el valor del trabajo. Esperanza Teasdale Esperanza Teasdale | Credit: People en Español/ Shutterstock La ejecutiva también agradeció a su tía, quien estaba en la audiencia, por ayudarla a lograr sus metas, convirtiéndose en la primera en su familia en graduarse de la universidad y triunfar en el mundo corporativo. Luz Maria Doria Victoria Alonso Credit: People en Español/ Shutterstock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la reunión, la autora, vicepresidenta y productora ejecutiva de Despierta América (Univision) Luz María Doria tuvo una amena conversación con la presidenta de producción de Marvel Studios Victoria Alonso. La productora de cine argentina —quien hoy está a cargo de películas como Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la serie Moon Knight— recordó que trabajó como mesera en Estados Unidos antes de llegar a la cima en su competitiva industria. "Sé quien tú eres, sé la mejor versión de ti misma", aconsejó Alonso, quien se enorgullece de ser auténtica y "no pretender" ser otra persona, y asegura que ese es uno de los secretos de su éxito. Vanessa Hauc Chiquibaby Credit: People en Español/ Shutterstock ¡Gracias por ser parte de nuestro almuerzo de las 25 Mujeres Más Poderosas del 2022! Mañana a partir de las 11 a.m. acompáñanos en nuestro evento ¡Poderosas Live! en el James L. Knight Center del downtown de Miami. Es gratuito e incluirá inspiradores paneles con celebridades y expertos en negocios, finanzas, salud, belleza y otros temas. Regístrate aquí.

