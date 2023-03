¡Ya hay una ganadora! Esta es la ahijada que entrará a la lista de "Las 25 mujeres más poderosas" del 2023 El público ha hablado: esta es la ganadora del voto popular que formará parte de nuestra prestigiada lista que celebra el poder femenino, ¡mira de quién se trata! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Se acabó la espera! Este viernes llegó a su fin la votación para elegir a una de las cinco mujeres nominadas a nuestra lista de "Las 25 mujeres más poderosas" del 2023. Fieles a nuestra tradición de cada año, pedimos a cinco de nuestras Poderosas que seleccionaran y nominaran a una mujer como su ahijada. Dichas candidatas fueron sometidas al voto popular en línea durante las pasadas dos semanas para decidir quién de ellas pasaría a formar part de la lista. Las madrinas de lujo de este 2023 fueron: Carmen Aub, quien seleccionó como su ahijada a Elena Ketelsen González; Maite Perroni quien propuso a Maripina Menéndez; la presentadora y sensación en redes Chiky Bombom quien nominó a Margie Gómez; la exreina de belleza dominicana Clarissa Molina quien postuló a María Trusa; y la también exreina de belleza colombiana Daniela Álvarez propuso a Marcela Marañón como su ahijada. Desafortunadamente solo una de estas cinco admirables mujeres puede formar parte de la lista. El público ha votado y la ganadora (fanfarrias, por favor) es ¡Marcela Marañón, ahijada de Daniela Álvarez! Madrinas Poderosas Credit: Sergio Valenzuela @sergio.valenzuelach; Hernan Puentes; Ángel Ramos @angelramoos; @tamorawphoto; Latinvasion SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Felicidades a la flamante Mujer Poderosa del 2023 y a su madrina. ¡Muy pronto daremos a conocer la lista completa de este 2023!

