Close

Las Madrinas y Ahijadas de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español 2021 ¡Vota por tu favorita! Es hora de alzar tu voz y elegir de a la candidata que formará parte de las 25 Poderosas de 2021 ¡Vota ahora! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dentro de solo unas semanas se dará a conocer a las "25 Mujeres más Poderosas" de People en Español del 2021. La lista es reconocida por seleccionar a las más destacadas figuras del mundo del espectáculo, el deporte, las ciencias y las finanzas, entre otros campos, que están haciendo la diferencia en su entorno. Como cada año hemos invitado a cinco fabulosas 'Madrinas' para que cada una de ellas nomine a una mujer de su elección y que esta pueda formar parte de la lista de las 25 Poderosas. Las Madrinas de este año tienen algo muy especial en común: todas han formado parte de las 25 Poderosas gracias al voto popular. People en Español quiere que TÚ ELIGAS Y VOTES por una de estas cinco candidatas par que la ganadora se una al selecto grupo de las "25 Mujeres más Poderosas" del año. Estas son las Madrinas del 2021 y sus nominadas:

– Angie Benítez, que nomina a Mariangie Bras

– Erika Ender, que nomina a Evaluna Montaner

– Lele Pons, que nomina a Camila Cabello

– Mariela Dabbah, que nomina a Lorena Kuri Murad

– Rosie Rivera, que nomina a Jacqie Rivera ¡ESTA VOTACION COMIENZA EL LUNES 18 DE ENERO! Y recuerda que cada viernes y hasta el 12 de febrero, en punto de las 5:00 p.m., hora del Este, revelaremos quién salió de la votación y quiénes avanzarán a la siguiente ronda hasta encontrar a una ganadora. ¡El voto es ilimitado así que puedes votar las veces que quieras hasta encontrar a la ganadora! Image zoom Credit: People en Español/Poderosas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ANGIE BENÍTEZ En el 2011, la puertorriqueña Angie Benítez (izq.)se convirtió en la primera ahijada ganadora de nuestra votación y entró al listado de Poderosas de la mano de su madrina y paisana Adamari López. Como sobreviviente de cáncer, la actriz y presentadora de 49 años nominó a Benítez, otra sobreviviente de 69, por su lucha para abrir la filial de la fundación Susan G. Komen for the Cure en la Isla del Encanto. Ahora, esta madre y abuela le pasa el relevo a su hija y hoy ahijada, Mariangie Bras Benítez, de 47 años. "Es una mujer ala cual tanto la familia, amigos y la comunidad se dirige para [obtener] consejos, con la confianza de que van a encontrar apoyo, dirección y solución", destaca Angie. La orgullosa mamá de dos hijos adoptados funge también como secretaria de la junta directiva de la Fundación CAP, que ayuda a niños con cáncer en el Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz de Centro Médico, en Puerto Rico. ERIKA ENDER La cantautora panameña también fue tocada por la varita mágica de Gaby Espino y como su ahijada ganó el voto popular en el 2014. Ahora, la coautora de "Despacito" —una de las mujeres más galardonadas en la industria de la música en español a sus 45 años — nomina a la actriz e influencer venezolana Evaluna Montaner, de 23. "Muchos la conocerán como la hija de Ricardo Montaner", señala Ender. "Pero además de ser sumamente talentosa, de ser actriz, de tener una carrera por sus propios medios, [ayuda] a niños con algún tipo de discapacidad a través del contacto con los animales [en la fundación familiar La Ventana de los Cielos]". LELE PONS "[Camila Cabello], al igual que yo, se atrevió a hablar públicamente de sus problemas, como el trastorno obsesivo compulsivo, y ayuda a visibilizar las condiciones mentales que muchos padecemos y pocos mencionamos", cuenta Lele Pons de su amiga, a quien hoy ha

nominado como su ahijada. La estrella de YouTube, cantante, actriz y modelo venezolana de 24 años fue nominada en el 2017 como ahijada por Gaby Espino y ganó el voto popular en ese año. "Nuestra generación vive en social media", observa la influencer, que tiene más de 3,600 millones de vistas en su canal de YouTube. "Muchos tratan de crear un mundo ficticio de alegría cuando en realidad muchos vivimos con problemas y necesitamos ayuda. [Es bueno] saber que aun así podemos salir adelante y tener carreras exitosas como Camila", resalta de la cantante cubana de 23 años. "Admiro su optimismo, lo orgullosa que está de su herencia hispana y cómo se lo muestra al mundo". MARIELA DABBAH Como directora de diversidad en estrategia de pruebas clínicas de la biofarmacéutica global Bristol Myer Squibb, Lorena Kuri Murad se ha fijado la meta de, entre otras cosas, mejorarla representación de minorías en estudios clínicos. La mexicana de 43 años también ha abierto "miles de puertas" a otras féminas en su campo, asegura la argentina Mariela Dabbah, de 56 años, de su ahijada. La escritora y conferencista —fundadora del Red Shoe Movement, que lucha por la igualdad y el desarrollo de liderazgo laboral femenino — formó parte de la lista de Poderosas al ganar el voto popular en el 2015 como la nominada de la periodista María Elena Salinas."[Lorena] inspiró a muchísimas mujeres",comenta Dabbah de su ahijada, quien recibió el Red Shoe Leader Award de las manos de su hoy madrina en el 2019 por impulsar la inclusión de género en su campo. "Usó lo que aprendió con nuestro programa para avanzar en su carrera", continúa Dabbah."Hoy en día está empujando para fomentar mayor inclusión en su trabajo". ROSIE RIVERA "[Jacqie] apoya Corazón de Vida, un nonprofit en Baja California para niños huérfanos", dice RosieRivera de su ahijada y sobrina Jacqie Rivera, quien a sus 31 años también es presidenta de la marca de ropa infantil De Colores Threads. "Es una mujer poderosa en lo físico:perdió 70 libras con ejercicio y comer bien. Eso es muy poderoso", explica la empresaria y oradora motivacional de 39 años, que fue la ahijada ganadora en el 2012 tras ser nominada por su hermana, la desaparecida cantante Jenni Rivera.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Las Madrinas y Ahijadas de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español 2021 ¡Vota por tu favorita!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.