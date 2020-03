Te presentamos a las "25 Mujeres más Poderosas" de 2020 ¡Ha llegado la hora! Es momento de revelar la lista anual de las "25 Mujeres más Poderosas" de 2020 de People en Español. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Por fin! Ha llegado la hora de revelar el listado anual de “Las 25 mujeres más poderosas” de People en Español. Como todos los años People eligió a 25 féminas que se han dedicado a empoderar a la mujer de muchas formas: ya sea a través de su quehacer profesional, abriendo puertas a otras mujeres en su campo de desempeño o simplemente siendo un ejemplo para su comunidad. La lista de este año -que ya entra en su edición número once- es simplemente espectacular y aquí la tenemos completita: María Elena Salinas

Astrid Silva

Michelle Galván

Ilia Calderón

Nina Vaca

Adamari López

Natti Natasha

Amara La Negra

Gaby Espino

Daisy Auger-Domínguez

Selenis Leyva

Gloria Calderón Kellett

Ileana Ros-Lehtinen

Alejandra Espinoza

Chef Lorena García SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por cierto que va un agradecimiento y un saludo muy especial a María Elena Salinas y Astrid Silva, nuestras ganadoras en la votación en línea de las Madrinas y Ahijadas y quienes por medio del voto popular consiguieron que Silva -una DREAMer y reconocida activista de inmigración nacida en México y residente en Nevada- ingresara en el listado de este 2020. También va un agradecimiento muy especial a Amara la Negra, Joy Huerta, María Elena Salinas, Natti Natasha y Selenis Leyva, quienes igualmente participaron en nuestra votación en línea proponiendo cuatro destacadas mujeres para convertirse en Poderosas. Ahora prepárate porque este viernes 14 de marzo People en Español y Meredith Corporation llevarán a cabo el evento gratuito Poderosas LIVE! que se llevará a cabo en el James L. Knight Center, en Miami. Ahí se rendirá tributo a las “Las 25 mujeres más poderosas” de nuestra edición de abril. ¡APARTA TU LUGAR! SOLO DA CLIC AQUÍ. Además: te invitamos a Poderosas PRO, el evento especialmente diseñado para profesionales en diversos campos. Mira el horario y actividades aquí: https://www.eventbrite.com/e/people-en-espanol-presents-poderosas-pro-2020-tickets-88184140137 ¡Muchas felicidades a todas y bienvenidas a Poderosas! Advertisement

